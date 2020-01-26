BBC muhabiri Koronavirüs'ün yayıldığı eyaleti görüntüledi! Çin'de Coronavirüs alarmı! 26.01.2020 10:50

Çin’de ortaya çıkan ve yayılma hızı nedeniyle tüm dünyayı tedirgin eden Koronavirüs, Avrupa ülkelerinde de görülmeye başlandı. Koronavirüs için Çin’e giden BBC muhabiri, virüsün ilk olarak ortaya çıktığı Hubei Eyaleti’ni görüntüledi. Görüntülerde büyük bir güvenlik önleminin olması ve sokaklarda kimsenin olmaması dikkat çekti.

Ülke geneline yayılan, ardından birçok başka ülkede de vakaların görüldüğü yeni tip koronavirüsü (2019-nVoC) salgınından 1975 kişi etkilendi, 56 kişi hayatını kaybetti. Virüsten etkilenen 1975 kişiden 324'ünün durumunun ağır olduğu belirtiliyor. Müşahade altında olanların sayısı ise 21 bin 556 olarak açıklandı.

BBC MUHABİRİ HUBEİ'Yİ GÖRÜNTÜLEDİ

Öte yandan, dünyanın gözlerinin üzerinde olduğu Çin'in Hubei Eyaleti, BBC muhabiri Stephen McDonell tarafından görüntülendi. BBC muhabiri Stephen McDonell, Çin'de gizemli virüs olarak anılan 'koronavirüs'ün ilk olarak ortaya çıktığı belirtilen Hubei Eyaleti'ne girdi.

McDonell, eyalete girişinde sosyal medya hesabından bir video paylaştı. McDonell, paylaşımında eyalete henüz girdiğini belirterek 30 milyon nüfuslu eyalet için 'Sokaklarda neredeyse kimse yok' ifadelerini kullandı.

"GİRİŞ SERBEST, ÇIKIŞA İZİN YOK"

McDonell, kontrol noktasında polislerin kendilerine içeri girebileceklerini ancak çıkmalarına izin verilmeyeceğinin söylendiğini dile getiriyor.

KORONAVİRÜS HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

Çin'in Vuhan kentinde ilk kez 12 Aralık 2019 tarihinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) nedeniyle şu ana kadar 41 kişi hayatını kaybetti. Virüs, aradan geçen kısa zamanda Çin dışında Fransa, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Tayland, Amerika Birleşik Devletleri, Vietnam, Avustralya, Kanada ve Malezya'da da tespit edildi.

GİZEMLİ VİRÜSTE SON RAKAMLAR

Çin Ulusal Sağlık Komisyonunun açıklamasına göre, ülke genelinde 2019-nCoV salgınında 56 kişi hayatını kaybetti, virüsten etkilenenlerin sayısı 324'ünün durumu ağır olmak üzere bin 975'e çıktı.

Eyalet ve kent dağılımına göre Hubey'de 52, Hınan'da 1, Hıbey'de 1, Heylongciang'da 1 ve Şanghay'da 1 kişi hayatını kaybetti. Virüsten etkilendiğinden şüphelenilen kişi sayısı ise 2 bin 684 olarak bildirildi. Komisyon, son 24 saatte 688 yeni vakanın tespit edildiğini duyurarak enfektelerle temas ederek müşahade altına alınan kişilerin sayısını ise toplam 21 bin 556 olarak açıkladı. 49 enfekte ise iyileşerek taburcu edildi.

Bu arada doğrudan merkeze bağlı şehirlerden Pekin'de 51, Şanghay'da 40, Çongçing'de 75, Tiencin'de 13 kişi virüsten etkilendi. Eyaletlerde ise Hubey bin 52, Cıciang 104, Guandong 98, Hınan ise 83 enfekte sayısı ile başı çekti. Bununla birlikte ülkenin özel idari bölgelerinden Hong Kong'da 5, Makau'da ise 2 kişi virüsten etkilendi. Tayvan'da ise 3 kişi enfekte oldu.

Diğer yandan Çin dışında şimdiye kadar yeni tip koronavirüsü Tayland'da 4, Japonya'da 2, Güney Kore'de 2, ABD'de 2, Vietnam'da 2, Singapur'da 3, Malezya'da 3, Nepal'de 1 Fransa'da 3 Avustralya'da bir kişiyi etkiledi. Bu arada Japonya'da 1 ve Tayland'da 2 vaka iyileşme gösterdi. Salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler çerçevesinde dün Pekin'den diğer eyaletlere şehirlerarası ulaşımı sağlayan uzun yol otobüs seferlerinin geçici olarak durdurulduğu açıklanmıştı.

Diğer yandan Çin dışında şimdiye kadar yeni tip koronavirüsü Tayland'da 4, Japonya'da 2, Güney Kore'de 2, ABD'de 2, Vietnam'da 2, Singapur'da 3, Malezya'da 3, Nepal'de 1 Fransa'da 3 Avustralya'da bir kişiyi etkiledi. Bu arada Japonya'da 1 ve Tayland'da 2 vaka iyileşme gösterdi. Salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler çerçevesinde dün Pekin'den diğer eyaletlere şehirlerarası ulaşımı sağlayan uzun yol otobüs seferlerinin geçici olarak durdurulduğu açıklanmıştı.

Söz konusu yasak bugün yerel saat ile 14.00'ten itibaren başlayacak. Bununla birlikte yarından itibaren özel araç ve belirli malzemeleri taşıyan araçların dışındaki araçlar ve feribotların kente girişi yasaklanacak. Kısa süre içinde virüsün Hubey eyaletindeki Vuhan kentinden diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle Vuhan başta olmak üzere irili ufaklı 13 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu. Bu kapsamda Vuhan, Huanggang, Icou, Şienning kentleriyle ilçe büyüklüğündeki Çıbi, Şientao, Cıciang, Çienciang, Cingmın, Huangşı, Dangyang, Inşı, Şiaogan kentlerinde metro, otobüs ve feribot seferlerinin geçici olarak durdurulması kararı alınmıştı.

Vuhan'a girişler yasaklanmış çıkışlar da çok özel gerekçelere bağlanmıştı. Söz konusu kentler Çin basınında "mühürlenen şehirler" olarak ifade ediliyor. Söz konusu "mühürlü şehirler"de yaşayan toplam nüfus 35 milyonu geçiyor.

Vuhan'a girişler yasaklanmış çıkışlar da çok özel gerekçelere bağlanmıştı. Söz konusu kentler Çin basınında "mühürlenen şehirler" olarak ifade ediliyor. Söz konusu "mühürlü şehirler"de yaşayan toplam nüfus 35 milyonu geçiyor.

Kentte ayrıca trafik yoğunluğunu azaltmak için özel araçların kullanılması yasaklanmış, yerel hükümet halkın ulaşım ihtiyacını karşılamak için 6 bin taksi kiralamıştı.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.