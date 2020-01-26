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  • Son Güncelleme: 26.01.2020 11:28

Son dakika: Çin'den açıklaması: Artabilir

Son dakika haberi... Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Bakanı Ma Xiaowei, 56 kişinin ölümüne neden olan hakkında açıklamalarda bulundu. Ma Xiaowei, "Koronavirüsün bulaşma kabiliyeti güçleniyor ve enfeksiyonların sayısı artmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Çin'den Koronavirüs açıklaması: Artabilir

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Bakanı Ma Xiaowei, "ün bulaşma kabiliyeti güçleniyor ve enfeksiyonların sayısı artmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunun Ma, uzmanların virüs hakkında bildiklerinin sınırlı olduğunu ve virüsün mutasyonlarının yol açtığı riskler konusunda belirsizlik olduğu ifadelerini kullandı.

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