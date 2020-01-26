Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Bakanı Ma Xiaowei, "Koronavirüsün bulaşma kabiliyeti güçleniyor ve enfeksiyonların sayısı artmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunun Ma, uzmanların virüs hakkında bildiklerinin sınırlı olduğunu ve virüsün mutasyonlarının yol açtığı riskler konusunda belirsizlik olduğu ifadelerini kullandı.

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