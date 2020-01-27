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  • Son Güncelleme: 27.01.2020 10:17

Son dakika: 'nün emniyet ve askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 14 şüpheli gözaltında

Son dakika haberine göre 'nün emniyet ve askeri mahrem yapılanmasına yönelik merkezli düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 30 şüpheli hakkında alınan gözaltı kararı doğrultusunda 16 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon!

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'nün emniyet ve askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada yeni gözaltı kararları alındı.

Soruşturma kapsamında 30 şüphelinin FETÖ silahlı terör örgütüne üye oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıklarını tespit edilmesi üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda İstanbul'da 13, Sakarya'da da 1 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 4'ünün yurt dışına çıktıkları tespit edildi.

Ekiplerin diğer 12 şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmalar ise sürüyor.

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