Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 38 vatandaş hayatını kaybetmiş, bin 607 vatandaş da yaralanmıştı.

Elazığ'daki depremden sonra sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunulmaya başlanması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Emniyet birimlerince sosyal medya platformları üzerinde yapılan çalışmalarda 50 şüphelinin provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

Başsavcılığın, şüpheliler hakkındaki soruşturmasını TCK'nın 213. maddesinde belirtilen "halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak" ve TCK'nın 301. maddesinde belirtilen "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarından yürüttüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli bulunmadığı ve şüphelilerin hesap ve paylaşımlarının incelenmesinin devam ettiği öğrenildi.