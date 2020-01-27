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  • 27.01.2020 11:42
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 11:42

'ta kaçakçılık ve terör operasyonu: 73 gözaltı!

ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 20-26 Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 73 şüpheli gözaltına alındı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada "Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.

Şırnak'ta dev operasyon: 73 gözaltı!

Valiliğinden yapılan açıklamada, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 20-26 Ocak 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "67,29 gram metamfetamin, 7,27 gram eroin, 3,78 gram esrar, 4 adet ecstasy maddesi, 11 litre alkollü içecek, 9,2 kilogram kaçak çay, 12 bin 443 paket bandrolsüz sigara, 24 paket elektronik sigara likiti, 20 paket puro, 30,25 kilogram kaçak tütün, 1 ton 500 litre motorin, 256 çift ayakkabı, 10 adet cep telefonu, 46 adet cep telefonu aksesuarı, 19 adet kol saati, 10 adet klima, bin 175 adet muhtelif süs eşyası, 2 bin 550 metre muhtelif tekstil ürünü, 2 adet diğer elektronik eşya ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 73 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmış, 2 şüpheli şahıs ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır."

"Ayrıca kaçakçılık ve asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında 9 şüpheli kaçakçılık suçlarından, 9 şüpheli asayiş suçlarından, 3 şüpheli ise terör suçlarından yakalanmış olup 21 şahıs gözaltına alınarak haklarında gerekli yasal işlem yapılmış; 6 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmış, 15 şahıs ilgili birimlerine teslim edilmiştir. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

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