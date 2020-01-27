Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 20-26 Ocak 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "67,29 gram metamfetamin, 7,27 gram eroin, 3,78 gram esrar, 4 adet ecstasy maddesi, 11 litre alkollü içecek, 9,2 kilogram kaçak çay, 12 bin 443 paket bandrolsüz sigara, 24 paket elektronik sigara likiti, 20 paket puro, 30,25 kilogram kaçak tütün, 1 ton 500 litre motorin, 256 çift ayakkabı, 10 adet cep telefonu, 46 adet cep telefonu aksesuarı, 19 adet kol saati, 10 adet klima, bin 175 adet muhtelif süs eşyası, 2 bin 550 metre muhtelif tekstil ürünü, 2 adet diğer elektronik eşya ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 73 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmış, 2 şüpheli şahıs ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır."

"Ayrıca kaçakçılık ve asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında 9 şüpheli kaçakçılık suçlarından, 9 şüpheli asayiş suçlarından, 3 şüpheli ise terör suçlarından yakalanmış olup 21 şahıs gözaltına alınarak haklarında gerekli yasal işlem yapılmış; 6 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmış, 15 şahıs ilgili birimlerine teslim edilmiştir. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.