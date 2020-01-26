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  • Son Güncelleme: 27.01.2020 00:45

Valiliği hakkında suç duyurusunda bulundu!

Valiliği, Sivrice'de 6.8 büyüklüğünde gerçekleşen hakkındaki iftiraları nedeniyle gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Akinan hakkında suç duyurusunda bulunuldu!

Valiliği, Sivrice'de 6.8 büyüklüğünde gerçekleşen hakkındaki iftiraları nedeniyle Oda TV yazarı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Enkazda kalan insanları kurtarmak için canları pahasına çalışan kurtarma ekiplerinin morallerini bozmak için yaptığı insanlık dışı yalan haberi sebebiyle, Elazığ Valiliğimizce Serdar Akinan hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Kamuoyuna duyurulur."

ALÇAKÇA İFTİRALARDA BULUNMUŞTU
KRT TV canlı yayınında ve Oda TV'de yazdığı yazıda 'la ilgili iddialarda bulunan Akinan, "AFAD, diğer tüm iktidar yanlısı kurumlar gibi partizanca yapılandırılmış ve hazırlıkları çok düşük seviyede" demişti.

AFAD'ın bölgeye gelen arama-kurtarma ekipleriyle uyumlu bir şekilde çalışmadığını söyleyen Akinan, AFAD'ın enkaz altındaki bir kadının kurtarılmasını Erdoğan'ın deprem bölgesine ziyareti sırasında engellediği iddiasında da bulunmuştu.

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