Eski Taraf Gazetesi yazarı ve cezaevi firarisi Sevan Nişanyan, Elazığ'da meydana gelen ve birçok vatandaşımızın etkilendiği deprem sonrası Elazığlı vatandaşlara hakaret etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden ahlaksızca sözler sarf eden Nişanyan, "Elazığ Tr'nin en bağnaz, en cahil, en paranoyak, cinsel saplantılı, maddi ve manevi tecavüz kültürü gelişkin kentidir. Gasp edilmiş emlak üzerine kuruludur, inkar edilmiş kimliklerden örülü bir hapishanedir. İdolü Mehmet Ağar'dır. Çocuklara yazık tabii, onlar suçsuz." dedi.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Yaptığı paylaşımlara sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterirken, cezaevi firarisi Nişanyan ise kendisini savunarak skandal sözlerine devam etti. Alçakça Elazığlıların ölmesi gerektiğini söyleyen Nişanyan paylaşımlarına devam ederek, "Gelen tepkilerden net olarak anlaşılıyor ki Elazığlıların ve onları savunanların yeryüzünden topluca silinmesi -Elazığlıların kendileri dahi - tüm insanlık için hayırlı olacaktır." , "Yorum yazan 1500 kişi Elazığ ortalamasını temsil ediyorsa, demek ki %99,7'si a) bağnaz, b) düzgün cümle kuramayacak kadar cahil, c) paranoyak, d) ırkçı, e) akılları fikirleri tecavüzle meşgul kişilerdir. Kalan binde üçten özür dileyerek soralım, yaşasınlar mı sizce?" dedi.

PEYGAMBER EFENDİMİZE DE HAKARET ETMİŞTİ

FETÖ'nün yayın organı Taraf'ta yazdığı dönemde Peygamber efendimiz hakkında da "Allah ile kontak kurduğunu iddia eden, bundan siyasi, mali ve cinsel menfaat temin eden, bir Arap lideri" olduğu şeklinde nitelendirmelerde bulunan Nişanyan hakkında dava açılmış ve 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sevan Nişanyan hakkında Elazığ depreminin ardından yaptığı paylaşımlar nedeniyle adli işlem başlatıldı. Ayrıcan Nişanyan; "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama, örgütün veya amacının propagandasını yapma, orman alanlarının işgali, ormandan faydalanma ve orman içinde yerleşilmesi, hükümlü veya tutuklunun kaçması, mühür bozma, 2863 sayılı yasaya muhalefet, basit yaralama, hakkı olmayan yere tecavüz etme, dikili ağaç, fidan veya boğ çubuğuna zarar verme" suçlarından aranıyor.