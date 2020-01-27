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  • 27.01.2020 11:37
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 11:37

'nin zenginlikleri listesinde!

’nun Somut Olmayan Kültürel Miras envanter çalışmasına göre, 'den 29 kişi ve bir topluluk "Yaşayan İnsan Hazineleri", 112 unsur ise "Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri" içerisinde yer alıyor. Ebru sanatından çiniye, Türk kahvesinden Karagöz oyununa birçok geleneğimiz de listeye girdi.

Ülkelerin gelenek ve göreneklerindeki zenginliğin göstergesi olarak kabul edilen ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi gereğince hazırlanan Somut Olmayan Kültürel Miras envanter çalışmasına göre, Türkiye'den 29 kişi ve bir topluluk "Yaşayan İnsan Hazineleri", 112 unsur ise "Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri" içerisinde yer alıyor.

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