Son dakika: Sosyal medyada provokatif paylaşımlar için soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili sosyal medyada provokatif içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.



Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "24 Ocak 2020 günü meydana gelen deprem olayı ile ilgili olarak, sosyal medyada yer alan provokatif içerikli paylaşımlarla için, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştır" denildi.

İŞTE O PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR

Elazığ'daki depremin hemen ardından siyasi çıkar elde etmeye çalışan siyasetçiler de harekete geçti. CHP'li Tuncay Özkan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden manipülasyon amaçlı paylaşımlarda bulundu. CHP'li Özkan "Sağlam olması gereken yerlerin başında hastaneler geliyor fakat durum oralarda da iç açıcı değil" diye yazarak video paylaştı.





Özkan'ın paylaştığı video Elazığ'da değil Şanlıurfa'da tadilat sırasında çekilen bir hastaneye ait olduğu ortaya çıktı. Tamamen maksatlı şekilde, depremden siyaset yapmaya çalışan Özkan'a vatandaşlar sert tepki gösterdi. CHP'li Özkan daha sonra paylaşımını silmek zorunda kaldı.

MANİPÜLASYON PEŞİNDEYDİLER

Tüm Türkiye Elazığ'daki depremle ilgili nasıl yardımcı olabilirim diye düşünürken kendilerine muhalif diyen siyasetçi ve sözde gazeteciler de manipülasyona başladı. Kurum ve kuruluşlar Elazığ ve çevre illerde hasar gören binalar için seferber oldu. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve çevre illerdeki itfaiye ekipleri dahil tüm birimler harekete geçerek Elazığ'a ulaştı. Vatandaşlar ise depremde zarar gören vatandaşlar için battaniye, sıcak yemek ulaştırmaya çalıştı. Devletin ve milletin deprem sonrası anında reaksiyon göstermesi ve gerekli tüm tedbirleri alması bazılarının zoruna gitti. Sinan Oğan, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, CHP'li Tuncay Özkan, gazeteci Ceyda Karan ve oyuncu Berna Laçin sosyal medyadan provokasyona imza attı.

SİYASİ RANT PEŞİNE DÜŞTÜLER

MHP'den ihraç edilen eski milletvekili Sinan Oğan ve gazeteci Ceyda Karan deprem vergilerini gündeme getirdi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, deprem sonrası "Gölcük depreminden bugüne 21 yıl geçti, o günden bugüne Devleti yönetenler ellerini vicdanlarına koysunlar ve sorsunlar: "Kentsel dönüşümle ilgili yaptıklarımız yeterli mi? Ülkemizi ahlaki olarak yönettik mi? Depreme karşı insanımızı ve binalarımızı hazırladık mı? El cevap maalesef!!!" diye yazdı. Daha deprem yeni olmuş ve enkaz altında kalanlar varken siyaset yapılmasına ve bundan nemalanmaya çalışılmasına vatandaşlar tepki gösterdi.





BİR PROVOKASYON DA BERNA LAÇİN'DEN

Sosyal medya hesabı Twitter'dan depremle ilgili paylaşımlarda bulunan oyuncu Berna Laçin, okuyanları hayrete düşüren ifadeler kullandı.





Depremdeki can kaybını bir kenara bırakan Laçin, "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" dedi. Laçin'in paylaşımı Twitter kullanıcıları tarafından tepki çekti.