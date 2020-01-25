Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 25.01.2020 11:36
  • Son Güncelleme: 25.01.2020 11:36

'daki zedeleri duygulandıran mektup! Yardım paketinden çıktı

merkezli 6,8'lik in ardından tüm kenetlendi. Bölgeye çok sayıda ilden yardım ekipleri sevk edilirken yollanan bir yardım paketinin içinden çıkan mektup ise okuyanları duygulandırdı. Mektupta depremden duyulan üzüntü ifade edilip depremzede vatandaşların yanında olduğu mesajı verilirken, ''Canınız yanarsa canımız yanar. Keşke orada olup size kendi ellerimizle yardım edebilsek.'' sözleri ise okuyanları duygulandırdı.

Depremzedeleri duygulandıran mektup!

dün akşam 20.55'te 6,8 büyüklüğünde şiddetli bir le sarsıldı.

Neredeyse bütün orta ve doğu Anadolu'da hissedilen depremde, sarsıntının merkez üssü Sivrice ve 'nın Doğanyol ilçelerinde bazı binalar yıkıldı. İlk belirlemelere göre 20 kişi ölürken, 1015 kişi yaralandı.

Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürerken hem içeriden hem de dışarıdan bölgeye yardım için adeta seferber olundu.

DUYGULANDIRAN MEKTUP
Depremin ardın çok sayıda ilden yarım konvoyları ve arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaştı. Geceyi sokakta geçiren depremzedelere yönelik en büyük ihtiyaçlardan biri ise battaniye oldu.

''CANINIZ YANARSA CANIMIZ YANAR''

Yollanan yardım malzemeleri arasından çıkan bir mektup ise görenleri duygulandırdı. Ordu'dan Elazığ'a giden yardımların paketlerin içinden çıktığı belirtilen mektupta şu ifadelere yer verildi;

''Elazığ'daki depreme çok üzüldük. Bizleri sarsıntısı bile çok korkuttu, siz ise yıkım yaşamışsınız. Canınız yanarsa canımız yanar. Keşke orada olup size kendi ellerimizle yardım edebilsek. O zaman içimiz daha rahat ederdi. Ama havalar soğuk diye hem battaniye koyduk hem de kardeşliğimizle içiniz ısınsın diye size bunu yazmak istedim. Umarım kaybolmaz ve okursunuz. Bizi yanınızda hissedin. Allah sizi çok korusun. Ordu'dan sizler için dua ediyoruz.''

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriElazığ'daki depremzedeleri duygulandıran mektup! Yardım paketinden çıktı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri