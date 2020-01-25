Son dakika: Elazığ'daki depremde 14 saat sonra gelen mucize! Yakınları böyle sevindi

Son dakika haberi... Elazığ'da meydana gelen depremde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gece saatlerinden itibaren devam eden çalışmalar neticesinde saat 10.45'te bir kadın daha enkaz altından çıkarıldı. Enkazdan kurtarılan kadının yakınlarının sevinci görülmeye değer...

25.01.2020 10:57 - Son Güncelleme: 25.01.2020 11:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





