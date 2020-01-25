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Son dakika: Elazığ'daki depremde 14 saat sonra gelen mucize! Yakınları böyle sevindi

Son dakika haberi... Elazığ'da meydana gelen depremde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gece saatlerinden itibaren devam eden çalışmalar neticesinde saat 10.45'te bir kadın daha enkaz altından çıkarıldı. Enkazdan kurtarılan kadının yakınlarının sevinci görülmeye değer...

25.01.2020 10:57 - Son Güncelleme: 25.01.2020 11:06
Son dakika: Elazığ'daki depremde 14 saat sonra gelen mucize! Yakınları böyle sevindi

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrası haberler peş peşe geliyor. Türkiye'nin birçok noktasından ekipler anında bölgeye sevk edilirken, arama kurtarma çalışmaları da büyük bir titizlikle devam ediyor.

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Son dakika: Elazığ'daki depremde 14 saat sonra gelen mucize! Yakınları böyle sevindi

6,8 büyüklüğündeki depremde 21 kişi hayatını kaybetti, 1030 kişi yaralandı.

Son dakika: Elazığ'daki depremde 14 saat sonra gelen mucize! Yakınları böyle sevindi

14 SAAT SONRA HAYATA DÖNÜŞ
Elazığ'da arama kurtarma çalışmaları devam ederken, depremden yaklaşık 14 saat sonra, 10.45'te enkaz altından bir kadın daha sağ olarak çıkarıldı.

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Son dakika: Elazığ'daki depremde 14 saat sonra gelen mucize! Yakınları böyle sevindi

YAKINLARI BÖYLE SEVİNDİ
Enkaz altından kurtarılan kadının yakınlarının sevinci kameralara yansıdı.

Son dakika: Elazığ'daki depremde 14 saat sonra gelen mucize! Yakınları böyle sevindi

Elazığ şehir merkezinde 3 bina enkazında AFAD ekiplerinin enkazda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü vurgulanan açıklamada, Elazığ ile çevre illerde arama tarama çalışmalarının devam ettiği, yurtlarda kalanların da spor salonlarına alındığı aktarıldı.

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