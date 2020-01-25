Son dakika: Elazığ'daki depremde 14 saat sonra gelen mucize! Yakınları böyle sevindi
Son dakika haberi... Elazığ'da meydana gelen depremde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gece saatlerinden itibaren devam eden çalışmalar neticesinde saat 10.45'te bir kadın daha enkaz altından çıkarıldı. Enkazdan kurtarılan kadının yakınlarının sevinci görülmeye değer...
25.01.2020 10:57
- Son Güncelleme: 25.01.2020 11:06
Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrası haberler peş peşe geliyor. Türkiye'nin birçok noktasından ekipler anında bölgeye sevk edilirken, arama kurtarma çalışmaları da büyük bir titizlikle devam ediyor.
14 SAAT SONRA HAYATA DÖNÜŞ
Elazığ'da arama kurtarma çalışmaları devam ederken, depremden yaklaşık 14 saat sonra, 10.45'te enkaz altından bir kadın daha sağ olarak çıkarıldı.
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