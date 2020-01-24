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  • Son Güncelleme: 25.01.2020 07:32

i sonrası kritik uyarı: Yer kabuğu kırılmış olabilir

'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki den sonra uzmanlardan ilk yorumlar gelmeye başladı. Yapılan son dakika yorumlarında, Prof. , 'Bu deprem önemli. Yer kabuğunu kırmış olabilir. Bu anlamda da büyük bir boşalmıştır' ifadelerini kullanırken, Prof. Dr. ise ''den bile hissedildi. Arada çok büyük uzaklık var. Yakında bilgiler gelmeye başlar. Ama maalesef karamsar bir tablo görünüyor' dedi. Prof Dr. ise "Umarım yanılıyorum ama can kaybının olabileceğini düşünüyorum" dedi.

Deprem sonrası kritik uyarı: Yer kabuğu kırılmış olabilir

sonrası canlı yayında açıklamalarda bulunan Deprem Uzmanı Prof. , 'Elazığ'da daha önce bir deprem olmuştu. Bu bölgenin kritik olduğunu söylemiştim. Doğal yolu fay hattının gerilimi yüksek bir bölge. Böyle bir depremin olabileceği hakimdi. Doğu Anadolu'da uzun süreden beri bir deprem yoktu. Beklenen bir depremdi. Ama bu deprem önemli. Yer kabuğunu kırmış olabilir. Bu anlamda da büyük bir enerji boşalmıştır. Bir iki evde hasar olmaması net bilgi göstermez. Ciddi bir hasar vardır. Umarım ölümler yoktur. Alüvyon bir zemin üzerinde. Özellikle kırsaldaki evler ciddi zarar görmüş olabilir. Manisa gibi bir durum olmaz. Büyüklükten dolayı can kayıpları olmuş olabilir. Bu yüzden müdahalelerin ciddi olması gerekir. Bir de hasar görmüş evlere vatandaşların girmemesi gerekir. Artçılar olacak. Sokaklarda da evlerin hemen önünde değil açık alanlarda olmaları gerekir' dedi.

"KARAMSAR BİR TABLO GÖRÜNÜYOR"
Prof. Dr. ise "Osmaniye'den bile hissedildi. Arada çok büyük uzaklık var. Yakında bilgiler gelmeye başlar. Ama maalesef karamsar bir tablo görünüyor. Deprem yıkıcı. Bölgenin yapısı iyi değil riskli. Kırsal bölgelerdeki yapılar emin olun kötü olmuştur. Diliyorum ki can kaybı az olmuştur" dedi.

"CAN KAYBININ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
Prof Dr. ise "Bu aşamada herhangi bir şey söylemek mümkün değil. Büyük bir deprem. Umarım yanılıyorum ama can kaybının olabileceğini düşünüyorum. Bizce Doğu Anadolu fay hattı uyanmaya başladı. Doğu Anadolu fayı üzerinde uzun yıllardır deprem olmuyordu" dedi.

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