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  • Son Güncelleme: 25.01.2020 07:26

SON DAKİKA! i'den kritik uyarı! Buzlanma ve don olayına dikkat! ...

i Genel Müdürlüğü tarafından raporu yayımlandı. Meteoroloji'nin resmi internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre, yurt genelinde hava sıcaklığı gün içerisinde 3 ila 6 derece artacak. Sabah ve gece saatlerinde ise iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görülecek. Peki, İşte 25 Ocak uyarıları...

Meteoroloji'den kritik uyarı! Buzlanma ve don olayına dikkat

25 Ocak hava durumu raporu yayımlandı. Hafta sonu planları yapan vatandaşlar için son dakika hava durumu tahminlerini yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sabah ve gece saatlerinde ç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, vatandaşların dikkatli olunması gerektiği yönünde uyarıda bulundu. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 25 Ocak il il hava durumu raporu...

Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde 3 ila 6 derece artacak.

İl il hava durumu raporu için diğer sayfaları ziyaret ediniz...

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