25 Ocak hava durumu raporu yayımlandı. Hafta sonu planları yapan vatandaşlar için son dakika hava durumu tahminlerini yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sabah ve gece saatlerinde ç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, vatandaşların dikkatli olunması gerektiği yönünde uyarıda bulundu. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 25 Ocak il il hava durumu raporu...

Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde 3 ila 6 derece artacak.

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