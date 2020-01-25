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Elazığ'da 24 Ocak Cuma günü saat 20.55'te yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşen 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem birçok ilde hissedildi. Depremin ardından 200'ü aşkın artçı deprem kaydedildi. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. AFAD, hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi yönünde vatandaşları uyardı. İşte Elazığ depreminde yaşanan son gelişmeler...

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, depremde ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi yaralı sayısı 1015 olarak açıklandı.

ENKAZDAN 5 KİŞİ SAĞ ÇIKARILDI

Elazığ merkezde Mustafa Paşa Mahallesi'nde 1 kişi, Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken binadan 2 kişi sağ çıkarıldı. Malatya'nın Doğanyol ilçe merkezindeki Gökçe Mahallesi'nde yıkılan iki katlı kerpiç evin enkazından ise 2 kişi kurtarıldı.

AFAD: HASARLI YAPILARA KESİNLİKLE GİRİLMESİN

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Elazığ'daki depremin ardından AFAD koordinasyonunda 28 çalışma grubunun 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildiği bildirildi.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: "TÜM İMKANLARIMIZLA SEFERBER OLMUŞ DURUMDAYIZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremle ilgili, "Tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız. İlk dakikadan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları açık ve nettir. İnşallah yaralarımızı el birliğiyle saracağız ve burada karşı karşıya kalınan durumları el birliğiyle gidereceğiz." dedi.

Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'daki incelemelerinin ardından Malatya'nın Doğanyol ilçesine geldi.

Burada Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Hakan Kahtalı, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, tarafından karşılanan bakanlar, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

Üç bakan daha sonra depremde hasar gören İlçe Emniyet Amirliği binasını inceledi.

Ardından depremde büyük hasar gören Gökçe Mahallesi'ne geçen bakanlar, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti ve yıkılan evlerde incelemelerde bulundu.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Doğanyollulara geçmiş olsun diledi.

Soylu, daha önce Malatya'da 5 kişinin hayatını kaybettiğinin söylendiğini hatırlatarak, bir kişinin hastanede yapılan kalp masajıyla hayata döndürüldüğünü aktardı.

"DOĞANYOL'DA ENKAZ ALTINDA KALAN HİÇ KİMSE YOK"

Soylu, kentte 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, bir kişinin de ağır yaralı olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Genellikle köylerdeki kerpiç evler, metruk evler yıkılmış durumda, öyle gözüküyor. İnşallah tüm tespitleri yapıp elimizden geleni ortaya koymaya çalışacağız. Tekrar geçmiş olsun diyoruz. Başsağlığı diliyoruz. Elazığ'da hala enkazın altındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Biraz önce bir haber aldık bir vatandaşımız canlı olarak çıkarıldı. İnşallah bu çalışmalardan ümitli haberleri alabilmek mümkün olacaktır. Hem çalışıyoruz hem de dua ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi, başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Şu an Malatya'da Doğanyol'da enkaz altında kalan hiç kimse yok. Köylerin taramaları gerçekleşti. Şu anda ne enkaz altında ne de bu verdiğim rakamın ötesinde bilgi ve değerlendirme söz konusu."

Çadır kurma işlemlerinin devam ettiğini dile getiren Soylu, "Burada öğretmenevine de uğradık. Vatandaşlarımız burada öğretmenevinin salonundalar. Odalara geçecekler ve buradaki tespitler yapıldıktan sonra oradaki iaşeleri ve gerekli hizmetleri yerine getirilecek. Kış ayındayız, hiç kimse soğukta kalmadan hizmetlerimizi yerine getireceğiz." diye konuştu.

"İNŞALLAH YARALARIMIZI EL BİRLİĞİYLE SARACAĞIZ"

Elazığ'daki çalışmalara ilişkin Soylu, "Güzel sonuçlar bekliyoruz. Tüm arama kurtarma ekiplerimiz çalışıyor. Buralara çadır sevkiyatımız devam ediyor. Kış ve soğuk, onun için amacımız vatandaşlarımızı bu soğukta dışarıda bırakmamak. Bunun için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Soylu, herkese geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız. İlk dakikadan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları açık ve nettir. İnşallah yaralarımızı el birliğiyle saracağız ve burada karşı karşıya kalınan durumları el birliğiyle gidereceğiz. Tekrar geçmiş olsun diliyorum."