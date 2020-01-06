Altınordu ilçesinde evine gireceği esnada Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Olaydan bir gün sonra yakalanan katil zanlısı, Van Yüksek Güvenlikli Cezaevine gönderildi.