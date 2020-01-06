Altınordu ilçesinde evine gireceği esnada Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Olaydan bir gün sonra yakalanan katil zanlısı, Van Yüksek Güvenlikli Cezaevine gönderildi.
Altınordu ilçesinde evine gireceği esnada Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Olaydan bir gün sonra yakalanan katil zanlısı, Van Yüksek Güvenlikli Cezaevine gönderildi.
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