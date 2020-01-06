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  • 06.01.2020 11:56
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 11:56

'in o sözleri mezar taşında!

'da evinin önünde canice öldürülen 20 yaşındaki ’in mezar taşına yazılan sözler yürekleri dağladı. Özdemir’in sosyal medya paylaşımı, ailesi tarafından mezar taşına yazdırıldı.

Altınordu ilçesinde evine gireceği esnada Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Olaydan bir gün sonra yakalanan katil zanlısı, Van Yüksek Güvenlikli Cezaevine gönderildi.

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