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  • 21.01.2020 16:02
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 16:10

'cü hakkında yeni iddianame! Açık açık yalan beyan istemiş

Son dakika haberi... Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, firari savcı hakkında isimli tutuklu sanıktan 'nda emekli Tuğgeneral ve iş insanı 'ın aleyhinde beyanda bulunmasını istemesiyle ile ilgili olarak "Görevi kötüye kullanma" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından iddianame hazırladı.

Açık açık yalan beyan istemiş!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 21 sayfalık iddianamede /PDY kuruluşu, yapılanması, amacı ve hiyerarşik yapısı anlatıldı. İddianamede 'ün İstanbul eski olduğu ve Bolu Cumhuriyet Savcısı iken görevden alındığı belirtildi. İddianamede, müşteki 'in 2008 yılında tutuklu olarak yargılandığı ve Büber'in İstanbul Beşiktaş Adliyesi'ne getirildiği sırada jandarma görevlileri tarafından Zekeriya Öz'ün odasına getirildiği belirtildi.

YALAN BEYANDA BULUNMASINI İSTEDİ
İddianamede Zekeriya Öz'ün Büber'e "Dosyanı biliyoruz, tahliye olabilmen için uygun bir dosya. Sen bize yardımcı ol, biz de tahliyen için yardımcı olalım" diyerek kapsamında yargılanan emekli Tuğgeneral ve iş adamı aleyhinde beyanda bulunmasını istediğini ayrıca isimli şahsın bu kişilerce öldürülmüş olduğunu beyan etmesini istediği belirtildi.

PERİNÇEK ALEYHİNDE NE BİLİYORSAN ANLAT
Ayrıca iddianamede Zekeriya Öz'ün Taner Büber'e dönemin İşçi Partisi lideri 'in aleyhinde ne biliyorsa anlatmasını istediği aktarıldı. Büber'in teklifi reddetmesi üzerine de Zekeriya Öz'ün "Sen bu kafayla daha çok kalırsın cezaevinde" şeklinde sözler söyleyerek FETÖ'nün amaç ve gayesi doğrultusunda planlı ve sistematik bir şekilde yürütülen organizasyonun parçası olarak hareket etmek suretiyle mesleğin şeref ve onurunu bozan eylemde bulunduğunun anlaşıldığı belirtildi.

İddianamede Zekeriya Öz hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve "Görevi Kötüye Kullanma" suçlarından 8 yıldan 17 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

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