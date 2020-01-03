Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 03.01.2020 16:50
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 16:54

'in adı üniversitesinde yaşatılacak!

'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi 'in adı Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ndeki konser ve konferans salonuna verildi.

Ceren Özdemir'in adı üniversitesinde yaşatılacak!

Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Konser ve Konferans Salonu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ceren'in bir cani tarafından hayattan koparıldığını söyledi. Aileyi ziyaret ettiğinde, anne Güfer Özdemir'in kızının adının yaşatılması yönündeki talebini kendisine ilettiğini belirten Akdoğan, senato kararı ile fakültedeki en büyük salona Ceren Özdemir Konser ve Konferans Salonu adını verdiklerini ifade etti. Akdoğan, Ceren'in adını yaşatacaklarını dile getirerek "Ceren ruhen, kalben evladımız olarak üniversitemizde, kendi fakültesinde adıyla yaşıyor. Ceren bizim gönlümüzde hiç ölmemiş gibi." dedi.

"KIZIMIN HAYALİ HEP SAHNEYDİ"
Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, kızının adının okuduğu üniversitede yaşayacak olmasından dolayı duygulandığını dile getirerek "Kızımın adının burada, sahnede yaşayacağını öğrendikten sonra mutlu olduk. Acımızı bir parça dindirmeye çalıştık." diye konuştu.

Anne Güfer Özdemir ise kızının adının yaşamasına vesile olan yetkililere teşekkür ederek "Kızımın hayali hep sahneydi. Yaşıyor olsaydı elbette bir sahnesi olacaktı çünkü ona hazırlanıy ama olmadı, maalesef böyle oldu." dedi.

Törene, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adem Atik, bazı partililerin il ve ilçe başkanları, Ceren Özdemir'in yakınları ve sınıf arkadaşları katıldı.

Açılışın ardından, aynı salonda Rektör Akdoğan'ın moderatörlüğünde "Şiddet Bireyden Topluma" konulu konferans da düzenlendi.

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriCeren Özdemir'in adı üniversitesinde yaşatılacak!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri