Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 17.01.2020 15:45
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 15:52

Son dakika: AK Parti'den hileli gıdalarla ilgili açıklama! Kanun teklifi 'de

Son dakika haberine göre , ürün sorumluluğu tazminatı getirilmesi, tağşiş yapılan ürün ı ile e-ticarette uygunsuz ve güvenilir olmayan ürün satışına müeyyide uygulanması, "izlenebilirlik" ve "geri çağırma"nın zorunlu hale getirilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

AK Parti harekete geçti! Kanun teklifi TBMM'de

, ürün sorumluluğu tazminatı getirilmesi, tağşiş yapılan ürün ı ile e-ticarette uygunsuz ve güvenilir olmayan ürün satışına müeyyide uygulanması, "izlenebilirlik" ve "geri çağırma"nın zorunlu hale getirilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Muş, "Meclis Başkanlığına ürün güvenliğine ilişkin sunduğumuz kanun teklifiyle amacımız, vatandaşımızın güvenilir ürünlere erişimini sağlamak." dedi.

AYRINTILAR GELECEK...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: AK Parti'den hileli gıdalarla ilgili açıklama! Kanun teklifi TBMM'de
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri