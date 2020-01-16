Hileli ürün satana hapis cezası geliyor! Bakanlık harekete geçti

Firmalar, kârları cezadan daha fazla olduğu için bu yoldan vazgeçmiyor. Yakalananlar, isim değiştirerek aynı işleme devam ediyor. Bu konuda etkin bir mücadele veren Bakanlık, 2012'den bu yana gazlı içecekten bala, çaydan zeytinyağına, çikolatadan ete kadar taklit, tağşiş veya ilaç etken maddesi tespit edilen bin 443 firmaya ait 3 bin 202 parti ürünü deşifre etti.