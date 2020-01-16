GaleriEkonomi

Hileli ürün satana hapis cezası geliyor! Bakanlık harekete geçti

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan hileli ürünler listesinin ardından cezaların caydırıcılığı tartışma konusu oldu. Domuz, at ve eşek eti satan, halkı çeşitli yöntemlerle kandıran ve sağlığıyla oynayan firmalar açıklandı. Bakanlığın ifşa ettiği listedeki bazı markaların daha önce de benzer skandallara farklı isimlerle karışması, büyük tepki çekerken; cezaların artırılması için adım atıldı.

16.01.2020 08:12 - Son Güncelleme: 16.01.2020 08:12
Hileli ürün satana hapis cezası geliyor! Bakanlık harekete geçti

Tarım ve Orman Bakanlığı, tağşiş veya taklit ederek piyasaya ürün süren firmaları sık sık ifşa ediyor ancak gıdadaki sahtekârlıklar sürüyor. Bunun sebebi ise cezaların yeterince caydırıcı olmaması.

Hileli ürün satana hapis cezası geliyor! Bakanlık harekete geçti

Firmalar, kârları cezadan daha fazla olduğu için bu yoldan vazgeçmiyor. Yakalananlar, isim değiştirerek aynı işleme devam ediyor. Bu konuda etkin bir mücadele veren Bakanlık, 2012'den bu yana gazlı içecekten bala, çaydan zeytinyağına, çikolatadan ete kadar taklit, tağşiş veya ilaç etken maddesi tespit edilen bin 443 firmaya ait 3 bin 202 parti ürünü deşifre etti.

Hileli ürün satana hapis cezası geliyor! Bakanlık harekete geçti

Bakanlık, en son olarak önceki gün bir sürü hileli ürünü açıkladı. Bunların arasında Gurme Gıda, Canet gibi ünlü firmalar da yer aldı. Gurme Gıda'nın marketlerde 'kaliteli' diye yüksek fiyattan satılan sucuklarında domuz, Canet'in dana kıymasında da tavuk eti çıktı.

Hileli ürün satana hapis cezası geliyor! Bakanlık harekete geçti

BAKANLIK KANUN TEKLİFİ HAZIRLADI
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Artık bu işe dur demek isteyen Bakanlık, yeni bir kanun teklifi hazırladı.

Hileli ürün satana hapis cezası geliyor! Bakanlık harekete geçti

Teklifle ile birlikte caydırıcı cezalar gelecek. Taklit ve tağşiş edenlere idari ve adli para cezasının yanında hapis verilecek.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı TOKİ kura sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanıyor?
TOKİ kura sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanıyor?