Hileli ürün satana hapis cezası geliyor! Bakanlık harekete geçti
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan hileli ürünler listesinin ardından cezaların caydırıcılığı tartışma konusu oldu. Domuz, at ve eşek eti satan, halkı çeşitli yöntemlerle kandıran ve sağlığıyla oynayan firmalar açıklandı. Bakanlığın ifşa ettiği listedeki bazı markaların daha önce de benzer skandallara farklı isimlerle karışması, büyük tepki çekerken; cezaların artırılması için adım atıldı.
Firmalar, kârları cezadan daha fazla olduğu için bu yoldan vazgeçmiyor. Yakalananlar, isim değiştirerek aynı işleme devam ediyor. Bu konuda etkin bir mücadele veren Bakanlık, 2012'den bu yana gazlı içecekten bala, çaydan zeytinyağına, çikolatadan ete kadar taklit, tağşiş veya ilaç etken maddesi tespit edilen bin 443 firmaya ait 3 bin 202 parti ürünü deşifre etti.