Bakanlık hileli ürünleri açıkladı! Sucuk ve kebaba domuz, kıymaya at eti, peynir ve yoğurda jelatin katmışlar
Tarım ve Orman Bakanlığı, çarşı pazarda satılan gıda ürünlerini inceledi. Tam 386 yiyecek maddesinde hile belirledi. Halkın sağlığı ile oynayan vicdansızları teşhir etti. Sucuk ve Adana kebaba domuz, pide ve kıymaya at eti, peynir ve yoğurda jelatin katıldığı belirlendi. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı halkın sağlığını tehdit eden o ürünler...
DOMUZ YEDİRDİLER
Tarım Bakanlığı; taklit ve tağşiş yapan 229 firmaya ait 386 ürünü açıkladı. Sucuk ve Adana kebaba domuz, pide ve kıymaya at eti, peynir ve yoğurda jelatin katıldı.
Gıda hilecileri durmak bilmiyor. Sucuk ve kebaba domuz, pide ve kıymaya at eti, süt ve süt ürünlerine nişasta ve jelatin katan sahtekarlar, gıdaya ilaç bile ekledi. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ve çikolataların yer aldığı 229 firmaya ait 386 parti ürünü açıkladı.
HAPİS GELİYOR
Kamuoyuyla paylaşılan alkolsüz içeceklerde ve takviye edici gıda ürünlerinde ilaç etken maddesi, ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenirken; şekerli mamullerde ilaç etken maddesi ve glukoz, meyve ve sebze işleme ürünleri kapsamında salçada ve baharatlarda gıda boyası saptandı.
Denetimler sonucu, kırmızı et ve et ürünlerinde domuz eti, tek tırnaklı eti, at eti, soya, kanatlı eti, sakatat, deri dokusu ve baş eti tespit edildi. Bakan Bekir Pakdemirli, "Düzenleme hazırlığı sürüyor. Benim gönlüm hapis cezasını ister" dedi.
BAL GİBİ HİLE
● SUCUK: Domuz ve at eti
● DANA IZGARA KÖFTE: Tek tırnaklı eti
● DANA BİFTEK: Domuz eti
● BUT (DANA ETI): Domuz eti
● DÖNER: Tek tırnaklı eti
● BAL: Prolin, diastaz, C4 şeker oranı, protein ve hambal delta C13 değerleri arasındaki fark, sakkaroz, fruktoz+glukoz.
● BİBER SALÇASI: Gıda boyası