Bakanlık hileli ürünleri açıkladı! Sucuk ve kebaba domuz, kıymaya at eti, peynir ve yoğurda jelatin katmışlar

DOMUZ YEDİRDİLER

Tarım Bakanlığı; taklit ve tağşiş yapan 229 firmaya ait 386 ürünü açıkladı. Sucuk ve Adana kebaba domuz, pide ve kıymaya at eti, peynir ve yoğurda jelatin katıldı.



Gıda hilecileri durmak bilmiyor. Sucuk ve kebaba domuz, pide ve kıymaya at eti, süt ve süt ürünlerine nişasta ve jelatin katan sahtekarlar, gıdaya ilaç bile ekledi. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ve çikolataların yer aldığı 229 firmaya ait 386 parti ürünü açıkladı.