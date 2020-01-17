Börekte bile çıktı! İşte hileli ürün satan firmalar ve ürünleri
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan liste ile etten bala, zeytinyağından çaya varana kadar yüzlerce gıda ürününde taklit, tağşiş ve etken madde tespit edildi. Listede birçok ünlü markanın da bulunması dikkat çekti. Sahtekarlıktan öte vatandaşa domuz eti yediren markaların da olması büyük tepki toplarken, listede bulunan ve kıyma ürünlerinde at eti tespit edilen iki işletme ise satışına devam ediyor. Bunlardan börek salonu işletmecisi "Kasapla davalık oldum" iddiasında bulunurken, diğer işletme ise eski sahibini aradığını iddia etti. İşte satışa devam eden işletmeler ve Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 taklit ve tağşiş listesi...
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi amacıyla yapılan denetimler kapsamında 2020 yılının ilk tağşiş ve taklit listesini yayımladı. Listede halk sağlığını tehlikeye atan 229 firmaya ait 386 parti ürün ile markalar yer aldı. Listede gıda ürünlerinde ölüme sebebiyet veren cinsel gücü artırıcı 'sildenafil ve sibutramin' maddelerine rastlandı. Ayrıca et ürünlerine kanatlı, tek tırnaklı, domuz ve at etine kadar karışımlar katıldığı tespit edildi.
Milliyet'in haberine göre; o listede etlerinde at eti çıkan İstanbul'daki 2 işletme de vardı. Teşhirin ardından Tuzla ve Esenler'deki iki işletmeye gidildi.
'KOMPLO, KUMPAS OLABİLİR'
Tuzla'da geçtiğimiz yıl haziran ayında kıymalı çiğ böreğin harcında at eti bulunan Deniz Börek Salonu, satışlarına devam ediyor. İşletmenin gıda ürününde at eti tespit edildiği o bölgedeki bütün herkes tarafından biliniyor. Pide salonuna gelen müşteriler, "Kıymayı aldığınız yer de mi sıkıntı var" diye sorduktan sonra alışverişlerine devam ediyor..
Bu arada pide salonunun önünde kendi aralarında konuşan liseli öğrenci grubu da, "Denetimde burada kıymada at eti bulunmuş" diyerek içeri girmekten vazgeçti. İşletme sahibi Mehmet Şerif Deniz, Milliyet'e şunları söyledi: "Altı ay önce olan bir olaydı. Kıymayı aldığım kasapla şu an mahkemelik oldum. 25 yıldır burada esnafım. Bir ismim, namım var. Böyle bir şey yapacak biri değilim. Maalesef başımıza böyle talihsiz bir olay geldi. Müşterilerden tepki gösteren de, destek veren de var. Bu bir komplo veya kumpas olabilir."
1 AY ÖNCE EL DEĞİŞTİRDİ
İstanbul'da at eti tespit edilen diğer işletme ise Esenler'deki Kurban Et. Kasım ayında alınan numunelerinde çiğ kıymasının içinde at eti tespit edilen Kurban Et'in, bir ay önce el değiştirdiği öğrenildi. Yeni ismi Z... Et olan işletmenin yeni sahipleri de gelen her müşteriye açıklama yapıyor. Kurban Et'in yeni işletmecileri ise, "Biz burayı bir ay önce devraldık. Devralmadan numuneler alınmış. Dün görünce, büyük sıkıntıya girdik. İlk sahibini arıyoruz, ama telefonları açmıyor" dedi..