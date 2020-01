Börekte bile çıktı! İşte hileli ürün satan firmalar ve ürünleri

1 AY ÖNCE EL DEĞİŞTİRDİ

İstanbul'da at eti tespit edilen diğer işletme ise Esenler'deki Kurban Et. Kasım ayında alınan numunelerinde çiğ kıymasının içinde at eti tespit edilen Kurban Et'in, bir ay önce el değiştirdiği öğrenildi. Yeni ismi Z... Et olan işletmenin yeni sahipleri de gelen her müşteriye açıklama yapıyor. Kurban Et'in yeni işletmecileri ise, "Biz burayı bir ay önce devraldık. Devralmadan numuneler alınmış. Dün görünce, büyük sıkıntıya girdik. İlk sahibini arıyoruz, ama telefonları açmıyor" dedi..