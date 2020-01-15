2020 yılına ait ilk hileli ürünler listesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklandı. Bu listeye göre bazı gıda teröristlerinin vatandaşa dana eti ve kuzu eti yerine domuz eti ile at eti yedirdikleri ortaya çıktı. Aileler teker teker listeyi kontrol ederken çocukları için oldukça endişelendi. Gurme Gıda olarak bilinen merkezi Kocaeli'nde bulunan markanın sucuklarında, Fethiye'de Serkul 1 ve Serkul 2 restaurantlarında, Aydın'daki Karanfil Otel'de domuz eti; Esenler'deki Kurban Et Gıda isimli kasapta çiğ kıymada ve Serdivan Sakarya'daki Yüzet Et ürünleri mağazında at eti tespit edildi. İstanbul Şişli'ye bağlı Mecidiyeköy'deki Buket İst Lahmacun firmasında da lahmacun harcında kanatlı eti tespit edildi. Özellikle öğrencilerin uğrak yeri olarak bilinen mekanda yaşanan skandal müşterilerini panikletti. Hileli ürünler listesinin tamamını haberimizde inceleyebilirsiniz...

İŞTE BAKANLIĞIN AÇIKLADIĞI HİLELİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri 2020 yılında yapılan denetimlere bağlı olarak 229 firmaya ait 386 parti üründe taklit ve tağşiş yapıldığını ortaya çıkardı.

Hazırlanan listede daha önce de vatandaşa domuz eti yedirdiği tespit edilen ve ürünleri satılan Gurme Gıda yine yer aldı. Gurme Gıda'nın Bifet tesciliyle farklı marketlerde ürünlerini satmaya devam ettiği iddia edildi.

VATANDAŞLARA AT ETİ VE DOMUZ ETİ YEDİRDİLER!

Markalarını "Sağlıklı ve güvenilir ürünler üretmek için kalite, hijyen ve yasa kurallarını titizlikle yerine getirmenin gerekliliğine inanan ve bunu ilke edinen bir kuruluşuz" diye tanımlayan Gurme Gıda'nın kangal fermente sucuğunda domuz eti tespit edildi.