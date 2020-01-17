Ziraat mühendisi Osman Baykal; "Çayın sudan sonra en çok tüketilen içecek olması sebebiyle bu durum insanları hileli ürüne sevk ediyor. Çayın görünüş itibariyle içerisinde çöp, odun, gibi maddelerin bulunmaması gerekiyor. Kalitesiz üründen, kaliteli ürün çıkardığını öne sürerek tüketicinin içimine sunuluyor. Buda içerisinde kimyasal bulundurması sebebiyle belli bir süre sonra insan vücuduna yan etki yapıyor. Hileli çaylara granül ve boyar madde katarak, çaylardaki ortalama 15 dakika olan demlenme süresini, 5 dakikaya indiriyorlar. Normal çay 25 dakika sonra bayatlamaya başlarken, bu süre hileli çayda 1 saate kadar uzuyor." ifadesini kullandı.