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  • 14.01.2020 17:34
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 17:53

Bakan Pakdemirli'den gıda teröristleri hakkında flaş açıklama: "Cezalar bugünküne oranla çok daha ağır olacak"

ve , gıdada taklit ve tağşiş yapanlar hakkında yasal düzenlemenin devam ettiğini söyleyerek, "Benim gönlüm hapis cezasını ister. Bu hapis cezası olabilir, ticaretten men de olabilir. Daha farklı şeyler olabilir. Şundan emin olabilirsiniz; cezalar bugünküne oranla çok daha ağır olacak" ifadelerini kullandı.

tarafından Türkiye Orman Şurası sonuç bildirgesinde gıdada taklit ve tağşiş cezalarının caydırıcı seviyeye yükseltileceği belirtilmişti. Tarım ve , Grup toplantısı öncesi, gıdada taklit ve tağşiş yapanlara yönelik yasal düzenleme çalışmalarına ilişkin soruları yanıtladı.

"ÇOK DAHA AĞIR OLACAK"
Gıdada tağşiş ve taklit yapanlara yönelik yasal düzenlemelerin devam ettiğini kaydeden Bakan Pakdemirli, "Bundan sonra herhangi bir gecikme olmadan kısa aralıklarla bu açıklamaların hepsini yapıyor olacağız. Yasal düzenleme ile ilgili çalışmalarımız var. Şu an meclis ve külliye ile irtibatımız devam ediyor. En yakın zamanda meclise getirmek konusunda gayretimiz sürüyor. Buradaki ana amaç; hem caydırıcılığın artması hem müeyyidelerin artırılması olacak. Benim gönlüm hapis cezasını ister ama bu hapis cezası olabilir, ticaretten men olabilir. Daha farklı şeyler olabilir. Bunların hepsi ilgili kurumların görüşleri alınarak sürdürülüyor. ve diğer bakanlıkların görüşleri alınıyor. Bu konuda bizim istediğimiz olmayabilir ama şundan emin olabilirsiniz, cezalar bugünküne oranla çok daha ağır olacak" diye konuştu.

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