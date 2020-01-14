FETÖ'ye yakınlığı ile bilinen ve Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan firari Hakan Şükür, bir video yayınlayarak Uber şoförü olduğunu duyurdu.



Türkiye'deki mal varlıklarına el konulan ve 2015 yılında ABD'ye kaçan Hakan Şükür'ün açtığı kafeyi batırınca Uber şoförlüğü ve kitap satıcılığı yaptığı görüldü.





FETÖ firarisi olarak ABD'de çeşitli işler yapan Hakan Şükür'ün ailesinin de mal varlıklarına el konulmuştu.



UTANMADAN DUYGU SÖMÜRÜSÜ YAPTI

FETÖ'ye, darbeye, Türkiye düşmanlarına arka çıkmaktan geri durmayan Şükür, yayınladığı videoda 'ekmek parası' üzerinden duygu sömürüsü yapmaya kalkıştı.



HEP AYNI TAKTİK

Daha önce birçok FETÖ'cü de Şükür gibi Uber şoförü olduğunu duyurmuş ve görüntüleri kasıtlı olarak servis ederek/ettirerek kendine acındırmaya çalışmıştı.



LÜKS İÇİNDE YAŞIYORDU

Türkiye'den ABD'ye kaçtıktan sonra kendisine lüks bir yaşam kuran Şükür, California eyaletinde 2018 yılında AA tarafından görüntülenmişti. O dönem ailesiyle ikamet ettiği evinin bedelinin bölgedeki emlak değerleme sitelerine göre 3 milyon dolar olduğu, Şükür'ün aylık 6 bin 850 dolar kira ile söz konusu evde oturduğu açık kaynaklardan tespit edilmişti.





3 milyon dolarlık evinin yanı sıra lüks arabalara düşkünlüğü dikkati çeken Şükür, evi ve işlettiği mekanının önünde beyaz renkli son model cipler ve binek aracıyla görüntülenmişti. Şükür'ün, AA tarafından görüntülendikten sonra California'nın başka bir bölgesine taşınmıştı.



