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  • Son Güncelleme: 14.01.2020 16:04

Gurme sucukları sahibi kim? Gurme ile aynı firmalar mı? Binlerce kişiye yedirmişler!

Gurme sucukları sahibi kim? Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit, tağşiş veya ilaç etken maddesi tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürünü kamuoyuna duyurdu. Bakanlık tarafından yayınlanan listede bazı ürünlerde olması dikkat çekti. Geçen yıl Ekim ayında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan listede de yer alan ve vatandaşa eti yedirdiği tespit edilen 'nın yine listede olması büyük tepki topladı. Vatandaşlar bu kapsamda Gurme ile aynı firmalar mı sorusuna yanıt arıyor.

Gurme sucukları kimin? Gurme ile Bifet aynı firma mı?

Gurme ile aynı firmalar mı? 'nın Tarım ve Orman Bakanlığı'nın listesinde yer alması büyük tepki çekti. Bugün Tarım ve Orman Bakanlığı taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ve çikolataların yer aldığı 229 firmaya ait 386 parti ürünü kamuoyuna açıkladı. Peki, Gurme sucukları sahibi kim? İşte detaylar...

GURME GIDA SAHİBİ KİMDİR?

Gurme Gida San. Tic. Ltd. Şti.'nin sahibi İlko Köse'dir.

GURME SUCUK NEREDE ÜRETİLİYOR?

Gurme Gıda'nın fabrikası Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunmaktadır. Firmanın İstanbul Genel Müdürlüğü Bayrampaşa'da yer alırken bir de Antalya Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır.

GURME GIDA HANGİ ÜRÜNLERİ SATIYOR?

sattığı tespit edilen Gurme isimli firma birçok farklı türde ürün satışı yapıyor. Firmanın sattığı ürünler arasında sucuk, sosis, jambon, salam, kavurma, pastırma ve köfte grubu ürünleri bulunuyor. Toplu tüketim için de dana eti, kuzu eti ve dondurulmuş ürünler de bulunuyor.

Firma hem paket halinde döner satıyor hem de dönerci dükkanları için döner üretiyor.

DOMUZ ETİ ÇIKAN FİRMALAR HANGİLERİ?

Gurme Gıda San. Tic. Ltd. Şti./ Çayırova/KOCAELİ Gurme Kangal Fermente Sucuk Eti Tespiti

China Sun Chinese Restaurant - Şahin ATABAY/ Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak Caddesi No:4 Fethiye/MUĞLA - But (Dana Eti) Domuz Eti Tespiti

Karanfil Turz. Seyahat İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Karanfil Otel) - Ahmet KARANFİL/ Güzelçamlı Mahallesi Atasever Sokak No:6 Kuşadası/AYDIN - Karkas Dana Eti Domuz Eti Tespiti

Kebapçı Mehmet Usta - Ömer YÜCESOY/ Selçuklu Mahallesi Şehit Erdal Hamamcı Caddesi No:4/D AFYONKARAHİSAR - Adana Kebap Domuz Eti Tespiti

Serkul-2 Restaurant - Çağdaş TİRELİ/ Foça Mahallesi Çalış Plajı No:48 Fethiye/MUĞLA - Dana Eti Domuz Eti Tespiti

Akşömine - Hakan KARACAK/ Orhangazi Mahallesi Nedim Helvacıoğlu Caddesi Yeni Devlet Hastanesi Karşısı 1818. Sokak No:1/C AFYONKARAHİSAR - Adana Kebap Domuz Eti Tespiti

GURME İLE BİFET AYNI FİRMALAR MI?

12 Ekim'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucu firmanın ürünlerinde domuz eti bulunmuş ve kamuoyuyla paylaşılmıştı. Firma kamuoyuna duyurulan denetim sonuçlarını yalanlamış ve açıklamalarda bulunmuştu. Ancak bu tarihten 13 gün sonra 25 Ekim'de, firmanın, "www.bifet.com.tr" adresini rezerve ettiği ve Gurme Gıda adına tescil ettiği öğrenildi. Firmanın geçen süreçte sucuk, salam gibi et ürünlerinin üretimine devam ettiği ve reyonlarda yerini aldığı görülüyor.

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