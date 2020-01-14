Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 14.01.2020 10:58
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 10:58

listesi 2020: Alkolsüz içecek, bal, baharat, satan firmalar hangileri?

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit, tağşiş veya ilaç etken maddesi tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürünü kamuoyuyla paylaştı. Bunların arasında, alkolsüz içecek, bal, baharat ve çay ürünleri satan firmalar da yer alıyor. Peki, alkolsüz içecek, bal, baharat, çay satan firmalar hangileri? İşte ...

Bal, baharat, çay hileli ürünler satan firmalar

Hileli ürünler listesi açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit, tağşiş veya ilaç etken maddesi tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürünü kamuoyuyla paylaştı. Bu firmaların arasında alkolsüz içecek, bal, baharat ve çay ürünleri satan firmalar da bulunuyor. Bur firmaların isimlerini ifşa ediyoruz. Peki, alkolsüz içecek, bal, baharat, çay hileli ürünler satan firmalar hangileri? İşte hileli ürünler listesi...

ALKOLSÜZ İÇECEK, BAL, BAHARAT, ÇAY HİLELİ ÜRÜNLER SATAN FİRMALAR

Tarım ve Orman Bakanlığı'ının yayımladığı listeyi haberimizde derledik. Alkolsüz içecek, bal, baharat ve çay ürünlerini hileli satan firmalar için bir sonraki sayfaya geçiniz...

DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriHileli ürünler listesi 2020: Alkolsüz içecek, bal, baharat, çay hileli ürünler satan firmalar hangileri?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri