Hileli ürünler listesi açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit, tağşiş veya ilaç etken maddesi tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürünü kamuoyuyla paylaştı. Bu firmaların arasında alkolsüz içecek, bal, baharat ve çay ürünleri satan firmalar da bulunuyor. Bur firmaların isimlerini ifşa ediyoruz. Peki, alkolsüz içecek, bal, baharat, çay hileli ürünler satan firmalar hangileri? İşte hileli ürünler listesi...

ALKOLSÜZ İÇECEK, BAL, BAHARAT, ÇAY HİLELİ ÜRÜNLER SATAN FİRMALAR

Tarım ve Orman Bakanlığı'ının yayımladığı listeyi haberimizde derledik. Alkolsüz içecek, bal, baharat ve çay ürünlerini hileli satan firmalar için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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