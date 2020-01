Domuz eti, tek tırnaklı eti, at eti, soya, kanatlı eti, sakatat çıkan firmalar hangileri? İşte listesi...

Domuz eti at eti satan firmalar hangileri? Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı kontroller sonrasında bazı firmaların sattığı et ürünlerinin içerisinde kırmızı et ve et ürünlerinde domuz eti, tek tırnaklı eti, at eti, soya, kanatlı eti, sakatat, deri dokusu ve baş eti tespit edildi. Peki, Domuz eti, tek tırnaklı eti, at eti, soya, kanatlı eti, sakatat çıkan firmalar hangileri? İşte gıda teröristi firmaların listesi...

14.01.2020 11:25 - Son Güncelleme: 14.01.2020 12:14