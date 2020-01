İşte Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın "Sömürgeci babandır" başlıklı köşe yazısının o kısmı:

Dünyanın son yüzyılda gördüğü en büyük sömürgeci olan Amerika Birleşik Devletleri sermayeli ve menşeili FOX TV'nin ülkemizdeki sunucusu, Akdeniz'deki çıkarlarımızı korumak için Libya'daki meşru hükümeti savunmaya gitmemiz üzerinden bize, Türkiye Cumhuriyeti'ne "sömürgeci" dedi!

"Libya çöllerinde ne işimiz var?" diyorlar. "Orası sadece çöl değil, zengin enerji kaynakları da var" dediğinizde ise "Sömürgeci oldunuz" diyorlar. Bunun adına da muhalefet diyorlar.

Sömürgeci olsaydık, bugün Afrika'dan Doğu Avrupa'ya her yerde birinci ya da ikinci dil Türkçe olurdu. Sömürgeci olsaydık, bugün ayak bastığımız her yerde yüzyıl öncesinden kalma okullarımız, hastanelerimiz, devlet binalarımız olmazdı. Ve sömürgeci olsaydık, her gün hastaneleri, evleri, fırınları, okulları Hafter çetesi tarafından bombalanan Libyalı gençler, "Türkler hoşgeldi" diye sosyal medyada yazmazdı.

Sömürgeci olsaydık, sen bu kadar rahat YPG'ye karşı mücadelemize 'işgal', Akdeniz'de yedi düvele karşı var olma çabamıza da 'sömürgecilik' diyemezdin. Sömürgeci arıyorsan, para babalarına bak, anlarsın.

Türkiye'nin PKK'ya teşekkür etmesi gerektiğini savunan, terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'ye canlı yayında övgüler yağdıran Fatih Portakal, skandallarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Öldürülen teröristler için rahmet dileyen Fatih Portakal, Türk askerine işgalci dedi. ABD merkezli FOX'un çalışanı Portakal, ABD'nin desteklediği Hafter'in hayalini suya düşürecek olan Türkiye'ye cephe aldı.

Darbe girişimi bulunan Libya'nın meşru hükümetini koruyacak olan Türkiye'ye emperyalist ve sömürgeci diyen Portakal sosyal medyada hedef oldu.

Türkiye'yi emperyalistlik ve sömürgecilikle suçlayan FOX sunucusu Fatih Portakal, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğal gaza muhtaç mıyız? Muhtacız diyor. Türkiye'nin gidiş sebebi belli zaten. Bırakın siz onu Libya'da ezilenler var Hafter darbeci o öyle şu böyle, demokrasi insan hakları, özgürlük; belli Türkiye'nin neden gittiği. Ve neden bir koruma şemsiyesi oluşturmak istediği. Anlaşmanın içeriği belli aslında doğal gaz ve petrol. Türkiye'de bu duruma geldi ya. Emperyalistleri biz niye eleştiriyoruz. İnsanların doğal kaynaklarını sömürüyorlar, onu yapıyorlar bunu yapıyorlar" ifadelerini kullandı.