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sunucusu yine haddini aştı! Mehmetçiğe emperyalist iftirası attı

FOX sunucusu haddini aştı. 10 bin kilometre öteden gelen binlerce askerine gözlerini kapattı. ’ya giden Mehmetçiğe emperyalist iftirasını attı.


çıkarlarını korumak için harekete geçti. 'de oldu-bittiye izin vermeyeceğini dünyaya ilan etti. 'ya asker gönderdi.
Bu kararlılık kanalı 'yi rahatsız etti. 'ın Türkiye'ye "Emperyalist" iftirası ise milleti isyan ettirdi...



Portakal, "Libya'ya gaz ve petrol için gidiyorlar. Türkiye emperyalist" demekten çekinmedi.



İŞTE EMPERYALİZM!

ORTADOĞU'DAKİ ABD ASKERLERİ
Kuveyt 13000
Katar 13000
Bahreyn 7000
Irak 6000
BAE 5000
Ürdün 3000
S. Arabistan 3000
Suriye 800
Umman 600
Türkiye 2500
14000



SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ
ÖZÜR dile Portakal.
SENİN memleket nere?
SÖMÜRGECİ senin ağababalarındır.
HADDİNİ bil Portakal!
ABD kuklalığı yapma.
SİZİ kim saldı başımıza?
EMPERYALİST görmek istiyorsan çalıştığın kanalın sahibine bak!

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