Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 06.01.2020 21:35
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 21:42

ABD'li 'nin sunucusu 'ın hazımsızlığı! " emperyalist bir ülke oldu"

Her hareketiyle büyük tepki toplayan emperyalist Amerikan sermayeli 'nin provokatif sunucusu bu kez de 'yi emperyalist olmakla suçladı. Türkiye'nin kendi denizlerinde petrol ve doğal gaz aramasından rahatsız olan Portakal, "emperyalist olduk" dedi. Amerikalı patronu Murdoch'tan maaş alan Portakal'ın emperyalist Batı ülkelerinin Ortadoğu başta olmak üzere ve 'daki varlıklarını sorgulamadan, Türkiye'nin Libya hamlesini "emperyalizm" ile ilişkilendirmesi, Fox TV'nin Türkiye karşıtı sinsi algı operasyonlarından biri olarak daha dikkat çekti.


'nin 'de attığı adımlar, bölge üzerinde emelleri olan emperyalistleri olduğu kadar ülkemizdeki sözcülerini de çileden çıkarıyor.

ile Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması imzalayan Türkiye, doğal olarak bu ülkelerin hedefi haline geldi. Libya Mutabakatı ile dünyaya adeta ders veren Türkiye, bu hamlesi ile içerideki bazı odakların da saldırılarına maruz kalıyor. CHP Genel Başkanı 'nun "Orada ne işimiz var" sözlerinden sonra şimdi de sunucusu ortaya çıktı.

LİBYA HAMLESİNİ DE HAZMEDEMEDİ
Portakal Meclis'ten geçen Libya Tezkeresi'ni asılsız iddialarla suçlayarak karalama kampanyası başlattı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin demokrasiye destek vermesi için 'ni Libya'ya davet etmesinin; sömürgeci ABD ve Avrupa ülkelerinden farkı olmadığını öne sürerek "gidiş amacımızın sadece petrol ve doğalgaz" sözleriyle Türkiye'yi emperyalistlerle aynı safa koydu!

Yaptığı skandal açıklamayla sömürgeci ülkelerin yerlerinden ettiği 4 milyon mülteciyi Türkiye'nin kabul etmesini ve onlara yaşam sunmasını görmezden geldi.

"TÜRKİYE EMPERYALİST BİR ÜLKE OLDU"
Portakal Türkiye'yi bu açıklamalarla suçladı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaza muhtaç mıyız? Muhtacız diyor. Türkiye'nin gidiş sebebi belli zaten.

Bırakın siz onu Libya'da ezilenler var Hafter darbeci o öyle şu böyle, demokrasi insan hakları, özgürlük; belli Türkiye'nin neden gittiği. Ve neden bir koruma şemsiyesi oluşturmak istediği. Anlaşmanın içeriği belli aslında doğalgaz ve petrol...

Türkiye'de bu duruma geldi ya. Emperyalistleri biz niye eleştiriyoruz. İnsanların doğal kaynaklarını sömürüyorlar, onu yapıyorlar bunu yapıyorlar."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriABD'li Fox TV'nin sunucusu Fatih Portakal'ın Libya hazımsızlığı! "Türkiye emperyalist bir ülke oldu"
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri