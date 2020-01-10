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  • Son Güncelleme: 10.01.2020 10:50

'dan tezkeresine tam destek!

Eski Genel Başkanı , ’nin ’ya asker gönderme kararı hakkında, “Libya'yla yapılan askeri anlaşmamız çok önemli, emeği geçen herkesi kutluyorum. Libya'nın daha önceden yanında olmalıydık” ifadelerini kullandı.

Deniz Baykal'dan Libya tezkeresine tam destek!

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü yazısında 'la yaptığı görüşmeyi aktardı.

"DAHA ÖNCEDEN YANINDA OLMALIYDIK"
Eski Genel Başkanı Deniz Baykal, 'nin 'ya asker gönderme kararını değerlendirirken, "Dış politika hamasetle ve husumetle olmaz. Libya'nın daha önceden yanında olmalıydık. Nasıl hata yapılıyor diye bakmamız lazımdı" değerlendirmesinde bulundu.

KADDAFİ'NİN KIBRIS DESTEĞİ
Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türkiye'ye uygulanan ambargoyu delen Kaddafi'nin verdiği desteğe değinen Baykal, sözlerine şöyle devam etti:

"Paranın ötesinde Amerika'nın ambargo koyduğu bir ülkeye Libya ambargoyu deldi. Kaddafi müthiş bir yiğitlik yaptı. Buna tanık olmuş biri olarak yıllar sonra 'nun Libya'ya operasyon yapmasını ve Türkiye'nin oradaki konumunu izlerken müthiş üzüntü duydum.

NATO yukarıdan Libya'yı bombalarken Kaddafi onun bunun ayakları altında kalmış görüntülerini izlerken içim nasıl acıdı anlatamam size. Siyasetin ne kadar acımasız ne kadar vahşi bir şey olduğunu orada bir kez daha anlamış oldum.

İnşallah Libya halkı hak ettiği onurlu yaşamı, özgürlüğü yaşar. Libya çok önemli bir ülke, 'nın giriş kapısı. Libya'yla yapılan askeri anlaşmamız çok önemli, emeği geçen herkesi kutluyorum. 'nin, Libya'daki desteklediğimiz hükümeti meşru görmesi çok önemli."

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