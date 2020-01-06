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  • Son Güncelleme: 06.01.2020 17:06

Türk askeri 'da ne yapacak?

anlaşması ’nin ’deki faaliyetlerini olumlu yönde etkileyecek. Meclis’ten geçen Libya tezkeresinin ardından “Türk askeri Libya’da ne yapacak?” sorusu gündemde büyük yer aldı. Sorunun cevabını ise en yetkili isim Libya Özel Temsilcisi verdi. İşler, “Türkiye ve Libya arasında imzalanan anlaşma Türkiye’yi dışarıda bırakarak kurulmak istenen enerji denklemini bozmuştur. Bu mutabakatla Türkiye’nin mavi vatan sınırlarının koordinatları hukuken koruma altına alınmıştır” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin Meclis'ten geçmesinin ardından Türk askerine Libya yolu açıldı. Bu kapsamda, Türkiye ve Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmanın ve Türkiye'nin askeri anlamda bölgede bulunmasının önemine ilişkin değerlendirmeler de sürüyor. Başından itibaren bu sürecin içinde yer alan Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi olan AK Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Emrullah İşler, konuyla ilgili Kriter dergisine verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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