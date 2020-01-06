Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin Meclis'ten geçmesinin ardından Türk askerine Libya yolu açıldı. Bu kapsamda, Türkiye ve Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmanın ve Türkiye'nin askeri anlamda bölgede bulunmasının önemine ilişkin değerlendirmeler de sürüyor. Başından itibaren bu sürecin içinde yer alan Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi olan AK Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Emrullah İşler, konuyla ilgili Kriter dergisine verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.