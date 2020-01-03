Türkiye, Libya ile anlaşarakdeki sinsi kuşatma planlarını yırttı attı.. Asi general Hafter ise anlaşmayı tanımadı. Ankara da meşru Libya hükümetine destek için asker gönderme kararı aldı.



TBMM Genel Kurulu'nun dünkü olağanüstü oturumuna 509 vekil katıldı. AK Parti ve MHP'nin 325 "Evet"ine karşılık muhalefetten 184 vekil hayır oyu kullandı.

Kılıçdaroğlu, oylama öncesi liderleri ziyaret edip tezkereye "Hayır" demelerini istedi.Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesi için görüşülen Tezkere, TBMM'de 325 oyla kabul edildi.



TBMM, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için olağanüstü toplandı. Libya Tezkeresi, 509 milletvekilinin katıldığı oylamada 325 oyla geçti. 184 milletvekili, Libya'ya asker gönderilmesine ret oyu verdi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yönettiği toplantıda, partiler görüşlerini bildirdi.

Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, "Libya'ya sağlanacak destek uluslararası hukuka uygundur. Yardım çağrısı Türkiye'ye sorumluluklar yüklemektedir. Libya sadece duygusal bağlarımızın olduğu bir coğrafya değildir" dedi.Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Bu tezkereyle Akdeniz 'de mavi vatanımızı koruyor, haklarımızın gasp edilmesini engelliyoruz" ifadelerini kullandı.İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, "Rusya Hafter'i güçlü bir şekilde desteklemekte. ABD de iyi ilişkiler kurmaktadır" dedi. 'Asker yerine diplomat gönderelim' diyerek hayır oyu vereceklerini bildirdi.



HDP: Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, "Bu tezkereye net bir biçimde hayır diyoruz" diyerek oylarının rengini gösterdi.

İzmir Milletvekili Aytun Çıray, "Mehmetçik, bölgede Vietnam gibi bir iç çatışmanın içerisine sokulabilir" dedi.Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "Tezkereyi kabul etmediğimizi ifade ediyorum" diye konuştu.Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, telefonda konuştu. Görüşmede başta Libya ve Suriye ele alındı. Açıklamada, "İki lider, bölgesel meseleler için diplomasinin önemini vurguladı. İkili ilişkilerde ise birlikte kazanmak için işbirliğinin güçlendirilmesinde mutabık kaldı" denildi.