Libya tezkeresi Suudi Arabistan'ı telaşlandırdı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı (UMH) Al Sarrac arasında "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması" imzalandı. O günlerde gündeme son dakika olarak düşen bu anlaşma sonrası, bölgede başta Yunanistan ve İsrail olmak üzere birçok ülkenin planları alt üst olmuştu.

Yapılan anlaşma gereği, Libya'nın da davetiyle Türk askerine Trablus yolu görünmüştü. 2 Ocak tarihinde TBMM'de yapılan Libya tezkeresi oylaması, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin vetosuna rağmen, AK Parti ve MHP'nin evet oylarıyla kabul edilmişti.

İLK KEZ AÇIKLAMA YAPTILAR

Konu ile alakalı Riyad yönetiminden ilk kez bir açıklama yapıldı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, TBMM'de alınan karar kınanırken, Libya tezkeresinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararını ihlal ettiği ve Arap Birliği tarafından 31 Aralık 2019'da kabul edilen Arap tutumuna muhalefet ederek Libya krizini çözme amaçlı uluslararası çabaları "baltalamak" olduğu aktarıldı.

Türkiye'nin bu hamlesinin, Libya'nın güvenlik ve istikrarı için bir "tehdit" olduğunu ifade eden Dışişleri Bakanlığı, bu kararın uluslararası prensipler ile anlaşmaları açık bir şekilde ihlal edip bir Arap ülkesinin iç işlerine karışmak anlamına geldiğini, bu durumun da Arap ve bölgesel güvenliğe yönelik bir "tehdit" oluşturduğunu belirtti.