Libya tezkeresine 'hayır' oyu veren muhalefet Türkiye düşmanlarıyla aynı safta yer aldı!

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetini olumlu yönde etkileyecek olan Libya anlaşmasına da burun kıvıran muhalefet, tezkereye de hayır oyu verdi.

Türkiye düşmanlarıyla aynı safta olan CHP, İYİ Parti ve HDP tezkereye hayır oyu vereceklerini açıklamıştı.

Daha önce 'evet oyu' vereceğini söyleyen sözde milli görüş sahibi Saadet Partisi son anda geri çekilirken daha yeni kurulmuş ve TBMM'de bir yeri olmayan ve Ahmet Davutoğlu'nun partisi Gelecek Partisi de Türkiye'ye olan düşmanlıklarını gözler önüne sererek 'asla istemiyoruz' dediler.

"ASLA İSTEMİYORUZ"

Parti Sözcüsü Selim Temurci, "Asla sahada muharip güç olarak paralı askerlere karşı savaşan Mehmetçiğimizi görmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

MHP'DEN MİLLİ DURUŞ GELDİ!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Meclis'te oylanan Libya tezkeresiyle ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. MHP'li Yıldırım, "Meclis'teki oylamadan ters bir sonuç çıksa buna kim sevinecek. Yunanistan, Mısır ve İsrail sevinecek." dedi. "Biz egemenlik haklarımızı Akdeniz'de kimseyle paylaşmayız, kimseye de vermeyiz." diye konuşan Yıldırım, "Biz bedel ödenecekse bedel de öderiz ama egemenlik haklarımızdan taviz vermeyiz. Şimdi burada bizden istenen egemenlik haklarımızdan vazgeçmemiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gündeminde Libya tezkeresi var. Tezkerenin, AK Parti ile MHP'nin desteğiyle toplamda 184 ret ve 325 evet ile Meclis'ten geçti. Muhalefet partileri sergiledikleri bu tavırla asıl Türkijye düşmanlarının içimizde olduğunu bir kez daha gösterdi.

DÜŞMANLARIN TEK AMACI TÜRKİYE'Yİ SAF DIŞI BIRAKMAK

Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmadan rahatsız olan Türkiye düşmanı Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atina'da EastMed projesini imzaladı.

Her üç ülkenin enerji bakanları arasında imzalanacak törene İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis de katılacak. Yunanistan Enerji Bakanlığı anlaşmayı İtalya'nın ileri bir tarihte imzalayacağını duyurdu.

TEK AMAÇLARI VAR! TÜRKİYE'Yİ SAF DIŞI BIRAKMAK...

Anlaşma, Doğu Akdeniz'de İsrail tarafından üretilecek doğalgazı Avrupa'ya taşıyacak 900 kilometrelik boru hattı projesinin temelini oluşturuyor. Rus gazına alternatif olarak değerlendirilen EastMed projesine İtalya'nın da eklenmesi ile Türkiye'nin devre dışı bırakılması hedefleniyor. EastMed'i İtalya'ya bağlayacak Poseidon projesi ile Doğu Akdeniz gazı Avrupa'ya ulaştırılacak.

İSRAİL DE OYUNUN İÇİNDE!

Yunanistan'a hareketinden önce Ben Gurion Havaalanı'nda yaptığı açıklamada anlaşmanın önemine dikkat çeken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "On yıldır solun çılgın direnişine rağmen gazı sudan çıkarmak için savaşıyorum. Şimdi gaz çıkıyor, elektrik fiyatları düşüyor ve oradan gelecek yüzlerce milyar yaşlılara, engellilere, eğitime ve sağlık sistemimize kaynak olacak" dedi.

AMAÇLARI ANLAŞMA DEĞİL! HEDEF TÜRKİYE

Anlaşma için Atina'ay gelen Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis Maximos Sarayı'nda bir araya geldi. Burada bir açıklama yapan Yunan Başbakan Miçotakis, "Dışarıda hava yağmurlu ve soğuk olabilir ancak iklim, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı her seferinde, özellikle Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail'in EastMed Boru Hattı Anlaşması'nı imzalayacağı önemli bir gün için sıcaktır. Bu anlaşma, enerji alanında ve ötesinde çok önemli bir üçlü işbirliğinin en önemli noktası olan çok bir enerji projesi" dedi.