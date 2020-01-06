Başkan Erdoğan, Türk askerinin peyderpey Libya 'ya gitmeye başladığını söyledi. Çarpıcı mesajlar verdi:Askerimizin oradaki görevi ateşkes i sağlamak, savaşmak değil. Cumhurbaşkanı Ruhani 'ye itidal tavsiyesinde bulundum. Bir ülkenin üst düzey komutanını öldürmek herhalde karşılıksız bırakılmaz diye düşünüyorum.Erdoğan, Süleymani'nin öldürülmesinin ardından yaşanan büyük kriz için ABD ve İran 'a itidal çağrısı yaptı ve uyarıda bulundu: Bu iş burada bitmeyecek. Kaygıyla takip ediyoruz.Erdoğan CNN Türk-Kanal D canlı yayınında çarpıcı açıklamalar yaptı:Türk askeri peyderpey Libya'ya gidiyor. Orada bir Korgeneral olmak üzere güçlerimiz olacak. Muharip gücümüz orada başka unsurlarla var.

Trump ve Ruhani'ye itidal tavsiyesinde bulundum. Bir ülkenin üst düzey komutanını öldürmek karşılıksız bırakılmaz diye düşünüyorum. Suudi Arabistan 'ın bizi kınamasını asla kale almıyoruz. Biz de onları kınıyoruz.

stanbul

Halkımızın cebini sıkıntıya sokmadan alabileceği bir fiyatta olacak.Benim Asya ve Avrupa yakamı tehdit eden bir konuda gereğini yaparız. Çünkü biz Romen tankeriyle bir facia yaşadık. 7 ay o tanker burada yandı.2008'de demiştim ki 'Kriz bizi teğet geçer.' Şu an parti çalışması yapan arkadaşlar karşı çıkmışlardı. Çünkü talimatı IMF'den alıyorlardı. Ve inandığımı ben de kararlı bir şekilde sürdürdüm. Bunlar faizciydi.



"NE YOK Kİ"

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz konusunda birbirini tutmayan iki farklı açıklamasından sonra 'Burada ne var, nasıl bir çelişki var" şeklindeki soruya 'Burada ne yok ki" diyerek herkesi güldürdü.