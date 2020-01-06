Bugünkü
Takvim

Başkan açıkladı: Askerimiz peyderpey 'ya gitmeye başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk askerinin peyderpey 'ya gitmeye başladığını söyledi. Çarpıcı mesajlar verdi: Askerimizin oradaki görevi i sağlamak, savaşmak değil. 'ye itidal tavsiyesinde bulundum. Bir ülkenin üst düzey komutanını öldürmek herhalde karşılıksız bırakılmaz diye düşünüyorum.

Başkan Erdoğan, Türk askerinin peyderpey 'ya gitmeye başladığını söyledi. Çarpıcı mesajlar verdi:

Askerimizin oradaki görevi i sağlamak, savaşmak değil. 'ye itidal tavsiyesinde bulundum. Bir ülkenin üst düzey komutanını öldürmek herhalde karşılıksız bırakılmaz diye düşünüyorum.




BU İŞ BURADA BİTMEYECEK
Erdoğan, Süleymani'nin öldürülmesinin ardından yaşanan büyük kriz için ABD ve 'a itidal çağrısı yaptı ve uyarıda bulundu: Bu iş burada bitmeyecek. Kaygıyla takip ediyoruz.

Başkan Erdoğan CNN Türk-Kanal D canlı yayınında çarpıcı açıklamalar yaptı:

Libya Tezkeresi: Türk askeri peyderpey Libya'ya gidiyor. Orada bir Korgeneral olmak üzere güçlerimiz olacak. Muharip gücümüz orada başka unsurlarla var.

Süleymani suikastı: Trump ve Ruhani'ye itidal tavsiyesinde bulundum. Bir ülkenin üst düzey komutanını öldürmek karşılıksız bırakılmaz diye düşünüyorum.

Suudi Arabistan'a tepki: 'ın bizi kınamasını asla kale almıyoruz. Biz de onları kınıyoruz.

Yerli otomobil: Halkımızın cebini sıkıntıya sokmadan alabileceği bir fiyatta olacak.

Kanal İstanbul: Benim Asya ve Avrupa yakamı tehdit eden bir konuda gereğini yaparız. Çünkü biz Romen tankeriyle bir facia yaşadık. 7 ay o tanker burada yandı.

Ekonomi: 2008'de demiştim ki 'Kriz bizi teğet geçer.' Şu an parti çalışması yapan arkadaşlar karşı çıkmışlardı. Çünkü talimatı IMF'den alıyorlardı. Ve inandığımı ben de kararlı bir şekilde sürdürdüm. Bunlar faizciydi.


"NE YOK Kİ"
Erdoğan, 'nun konusunda birbirini tutmayan iki farklı açıklamasından sonra 'Burada ne var, nasıl bir çelişki var" şeklindeki soruya 'Burada ne yok ki" diyerek herkesi güldürdü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı: Askerimiz peyderpey Libya'ya gitmeye başladı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri