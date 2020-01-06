Başkan Erdoğan, Türk askerinin peyderpey Libya'ya gitmeye başladığını söyledi. Çarpıcı mesajlar verdi:
Askerimizin oradaki görevi ateşkesi sağlamak, savaşmak değil. Cumhurbaşkanı Ruhani'ye itidal tavsiyesinde bulundum. Bir ülkenin üst düzey komutanını öldürmek herhalde karşılıksız bırakılmaz diye düşünüyorum.
BU İŞ BURADA BİTMEYECEK
Erdoğan, Süleymani'nin öldürülmesinin ardından yaşanan büyük kriz için ABD ve İran'a itidal çağrısı yaptı ve uyarıda bulundu: Bu iş burada bitmeyecek. Kaygıyla takip ediyoruz.
Başkan Erdoğan CNN Türk-Kanal D canlı yayınında çarpıcı açıklamalar yaptı:
Libya Tezkeresi: Türk askeri peyderpey Libya'ya gidiyor. Orada bir Korgeneral olmak üzere güçlerimiz olacak. Muharip gücümüz orada başka unsurlarla var.
Suudi Arabistan'a tepki: Suudi Arabistan'ın bizi kınamasını asla kale almıyoruz. Biz de onları kınıyoruz.
Kanal İstanbul: Benim Asya ve Avrupa yakamı tehdit eden bir konuda gereğini yaparız. Çünkü biz Romen tankeriyle bir facia yaşadık. 7 ay o tanker burada yandı.
Ekonomi: 2008'de demiştim ki 'Kriz bizi teğet geçer.' Şu an parti çalışması yapan arkadaşlar karşı çıkmışlardı. Çünkü talimatı IMF'den alıyorlardı. Ve inandığımı ben de kararlı bir şekilde sürdürdüm. Bunlar faizciydi.
Askerimizin oradaki görevi ateşkesi sağlamak, savaşmak değil. Cumhurbaşkanı Ruhani'ye itidal tavsiyesinde bulundum. Bir ülkenin üst düzey komutanını öldürmek herhalde karşılıksız bırakılmaz diye düşünüyorum.
BU İŞ BURADA BİTMEYECEK
Erdoğan, Süleymani'nin öldürülmesinin ardından yaşanan büyük kriz için ABD ve İran'a itidal çağrısı yaptı ve uyarıda bulundu: Bu iş burada bitmeyecek. Kaygıyla takip ediyoruz.
Başkan Erdoğan CNN Türk-Kanal D canlı yayınında çarpıcı açıklamalar yaptı:
Libya Tezkeresi: Türk askeri peyderpey Libya'ya gidiyor. Orada bir Korgeneral olmak üzere güçlerimiz olacak. Muharip gücümüz orada başka unsurlarla var.
Süleymani suikastı: Trump ve Ruhani'ye itidal tavsiyesinde bulundum. Bir ülkenin üst düzey komutanını öldürmek karşılıksız bırakılmaz diye düşünüyorum.
Suudi Arabistan'a tepki: Suudi Arabistan'ın bizi kınamasını asla kale almıyoruz. Biz de onları kınıyoruz.
Yerli otomobil: Halkımızın cebini sıkıntıya sokmadan alabileceği bir fiyatta olacak.
Kanal İstanbul: Benim Asya ve Avrupa yakamı tehdit eden bir konuda gereğini yaparız. Çünkü biz Romen tankeriyle bir facia yaşadık. 7 ay o tanker burada yandı.
Ekonomi: 2008'de demiştim ki 'Kriz bizi teğet geçer.' Şu an parti çalışması yapan arkadaşlar karşı çıkmışlardı. Çünkü talimatı IMF'den alıyorlardı. Ve inandığımı ben de kararlı bir şekilde sürdürdüm. Bunlar faizciydi.
"NE YOK Kİ"
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz konusunda birbirini tutmayan iki farklı açıklamasından sonra 'Burada ne var, nasıl bir çelişki var" şeklindeki soruya 'Burada ne yok ki" diyerek herkesi güldürdü.
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