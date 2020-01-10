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  • Son Güncelleme: 10.01.2020 10:33

Son dakika: Bakan Gül'den mesajı

Son dakika haberine göre , "'de uluslararası hukukun gerektirdiği tüm adımları attık. , tarih boyunca hukuk dışı hiçbir yola tevessül etmemiştir." dedi.

Bakan Gül'den Doğu Akdeniz mesajı

, "'de uluslararası hukukun gerektirdiği tüm adımları attık. , tarih boyunca hukuk dışı hiçbir yola tevessül etmemiştir." dedi.

İşte Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları:

9 ayda 598 bin 572 kişi hafta sonu noterde işlem yaptı.

AİHM nezdinde Türkiye'deki ihlallere yönelik 2019'da, bir önceki yıla kıyasla ihlal kararı sayısı 140'tan 96'ya gerilemiştir.

(FETÖ ile mücadele) 289 fiili darbe davasının 272'sinin tamamlandığını, 17 davanın şu an derdest olduğunu ifade etmek isterim.

Yargı hiçbir yerden ve hiçbir kimseden emir almaz. Yargının emir alacağı tek yer; Anayasa ve kanunlardır. Yargı, hiçbir ideolojinin, şu ya da bu grubun değil, sadece hukukun emri altındadır. Bu anlayışa aykırı her türlü girişimin karşısında olacağımız da bilinmelidir.

AYRINTILAR GELECEK...

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