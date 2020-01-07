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  • Son Güncelleme: 07.01.2020 11:20

Karamollaoğlu'ndan pes dedirten açıklama: mantıksız benzinli yapalım

Genel Başkanı skandal konuşmalarına bir yenisini daha ekledi. Karamollaoğlu, in mantıksız olduğunu savunup benzinli araba yapılması gerektiğini savundu.

Genel Başkanı , KRT TV canlı yayınına konuk oldu.

"ELEKTRİKLİ OTOMOBİL NE Kİ?"
'nin gururu projesi hakkında konuşan SP Genel Başkanı "Elektrikli motor ne ki? Biz bunu çok rahat yaparız zannettiler. Farkında değiller ki, elektrikli motorun arabaya tam olarak adapte edilmesi hala başarılamadı." dedi.

BENZİNLİ ARABA YAPILMALI
Karamollaoğlu, "Maliyet sorunu var. Basit bir motor değil. Benzinli motoru yapmak daha kolay, hazır. Hemen, talimat verildiği zaman yapılır." ifadelerini kullandı.

DÜNYA MARKALARI ELEKTRİKLİYE DÖNÜYOR
Karamollaoğlu'nun açıklamaları ne yazık ki otomobil dünyasındaki gerçekliklerden bir hayli uzakta kalıyor. Dünya devi birçok marka, e geçiş yapma hazırlıkları yapıyor. Elektrikli modellerini birbiri ardında beğeniye sunuyor. Türkiye'nin elektrikli aracı da dünya basını tarafından dünya elektrikli otomobil devi 'ya rakip olarak gösterilmişti.

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KARAKALEM KARAKALEM

KÜÇÜK SİNEK MİDE BULANDIRMAYA BAŞLADI. EY MUHTEREM SEN NE ANLARSIN TEKNİK VE TİCARİ KONULARDAN AHKAM KESİP ORTALIĞI BULANDIRMAYA ÇALIŞIYORSUN.

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cevapla 07.01.2020 11:34
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