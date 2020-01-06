Bakan Varank'tan flaş yerli otomobil açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.



"Vatandaşlarımızın Türkiye'nin Otomobili'ni destekleme oranı yüzde 97,6, satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89." diyen Bakan Varank, "Fabrika için ilk hedef Gemlik'te 2020'nin ilk yarısında temel atılıp inşaata başlanması." ifadesini kullandı.





"ÖN SİPARİŞ UYGULAMASI DAHA BAŞLAMADI"

Türkiye'nin Otomobili konusunda, tasarımlarla uyumlu, tescil edilebilecek marka için çalışmalar sürdüğünü, bu sürecin sene içinde tamamlanacağını belirten Varank, şöyle devam etti:

"Ön para ödenerek ön sipariş uygulaması daha başlamadı. Bu, marka lansmanı sonrası şirketin uygulayacağı metot olacak."

