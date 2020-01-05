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  • Son Güncelleme: 05.01.2020 17:32

'dan için yeni paylaşım! Kazanana ödül var!

27 Aralık'ta Başkan Erdoğan tarafından tanıtımı yapılan milli gurur de SUV ve sedan olmak üzere 2 farklı modelle görücüye çıktı. Yerli otomobilin tanıtılmasından sonra 'nin Otomobili Girişim Grubu'nun () sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım geldi.

TOGG'dan yerli otomobil için yeni paylaşım!

'nin Otomobili Girişim Grubu (), in tanıtılmasından sonra şimdi de 'bulmacalı' bir paylaşım yaptı.

TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"#TürkiyeninOtomobili'ne dair parçaları birlikte birleştiriyoruz.

Üstelik tüm kelimeleri bulup yanıt olarak yazan ilk 51 kişiye ön gösterim aracımızın tasarım sürecindeki son eskiz çalışması isme özel olarak hediye!

Kazananları 07.01.2020 tarihinde açıklayacağız."

TOGG'DAN YERLİ OTOMOBİLİN MARKALAŞMA SÜRECİYLE İLGİLİ PAYLAŞIM
TOGG dün sosyal medya üzerinden markalaşma süreci ile ilgili video paylaştı. Paylaşılan videoda; pazar araştırması ve hedef kitlenin belirlenmesi, bilinçaltı beklenti araştırması, marka özünü tanımlama, marka adını belirleme ve test etme, gibi birçok nitelendirmeye bakılarak çalışma yapılacağını duyurdu.

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