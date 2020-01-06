Dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES, son yıllarda otomotiv markalarının da gözdesi oldu. Otomotivciler Detroit, Frankfurt ve Paris gibi otomobil fuarları yerine teknoloji şirketlerini bir araya getiren CES'i tercih ediyor. Bu yıl 7-10 Ocak tarihlerinde düz enlenecek fuara, Audi, BMW, Byton, Daimler, FAW Grup, FCA (Fiat- Chrysler), Fisker, Ford Motor Company, Honda, Hyundai Group, Lexus, Nissan, Toyota katılacak. Bunun yanı sıra Bridgestone, Bosch, Valeo, Toyota Boshoku, Aisin Group, Continental, Osram gibi yan sanayi şirketleri de yeni teknolojilerini sergileyecek. 155 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde şirketi katıldığı fuarı 170 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'NİN OTOSU ABD'DE!

Daimler Başkanı ve Mercedes-Benz CEO'su Ola Kallenius, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump (Beyaz Saray ve Başkan Danışmanı) gibi konuşmacıların arasında Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş da bulunuyor. 2019 son günlerinde Türkiye'nin otomobilinin ön gösterimini gerçekleştiren Karakaş, Las Vegas'da katılacağı konferansta Türkiye'nin otomobilini dünyaya anlatacak. Ayrıca TOGG'un geleceğin mobilitesi, akıllı otomobiller ve akıllı şehirlerle ilgili vizyonunu paylaşması bekleniyor. Gürcan Karakaş, 2019'da da CES'e katılmıştı.

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