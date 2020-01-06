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  • 06.01.2020 09:44
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 09:54

ABD'de tanıtılacak!

’nin milli gururu i köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı , “ CEO’su , ’ta düzenlenen CES’de katılacağı bir konferansta Türkiye’nin otomobilini anlatacak” ifadelerini kullandı. Sandık, “Bu gerçekleşirse, 2022 ortasında satışa sunulması planlanan seri üretim C-SUV modeli CES'de ilk kez dünya vitrinine çıkabilir. Birçok marka son üç yıldır yeni modellerinin tanıtımı için CES'i tercih ediyor” diye yazdı.

İşte Ufuk Sandık'ın konuyla ilgili o yazısından bir bölüm:

Dünyanın en büyük CES, son yıllarda otomotiv markalarının da gözdesi oldu. Otomotivciler Detroit, Frankfurt ve Paris gibi otomobil fuarları yerine teknoloji şirketlerini bir araya getiren CES'i tercih ediyor. Bu yıl 7-10 Ocak tarihlerinde düz enlenecek fuara, Audi, BMW, Byton, Daimler, FAW Grup, FCA (Fiat- Chrysler), Fisker, , Honda, Hyundai Group, Lexus, Nissan, Toyota katılacak. Bunun yanı sıra Bridgestone, Bosch, Valeo, Toyota Boshoku, Aisin Group, Continental, Osram gibi yan sanayi şirketleri de yeni teknolojilerini sergileyecek. 155 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde şirketi katıldığı fuarı 170 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'NİN OTOSU ABD'DE!
Daimler Başkanı ve Mercedes-Benz CEO'su Ola Kallenius, ABD Başkanı 'ın kızı Ivanka Trump ( ve Başkan Danışmanı) gibi konuşmacıların arasında 'nin Otomobil Girişim Grubu () CEO'su da bulunuyor. 2019 son günlerinde Türkiye'nin otomobilinin ön gösterimini gerçekleştiren Karakaş, Las Vegas'da katılacağı konferansta Türkiye'nin otomobilini dünyaya anlatacak. Ayrıca TOGG'un geleceğin mobilitesi, akıllı otomobiller ve akıllı şehirlerle ilgili vizyonunu paylaşması bekleniyor. Gürcan Karakaş, 2019'da da CES'e katılmıştı.

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