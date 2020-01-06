Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan'dan açıklama geldi

Dolayısıyla da bu iş zaten böyle olur. Bunu kalkıp birisinin üzerine yıksan bu olmaz. Daha önceleri ben bazı sektörün içerisinde olan iş adamlarımızla da bunları konuştum ama netice alamamıştım. Ama bu defa bu 5 babayiğit bu işe girdi.