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Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan'dan açıklama geldi

Türkiye yerli otomobilini bekliyor. 2022 yılında nihayet yerli otomobilimiz yollarda olacak. Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak sorusu merak konusu olurken, konuya ilişkin heyecan yaratan açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Dün akşam bir televizyon programının canlı yayınına katılan Başkan Erdoğan üretimi Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üstlenilen yerli otomobil hakkında dikkat çekici bilgiler verdi. Erdoğan yerli otonun fiyatıyla ilgili de açıklama yaptı.

06.01.2020 08:22 - Son Güncelleme: 06.01.2020 08:25
Yerli otomobil ne kadar olacak? Başkan Erdoğan'dan açıklama geldi

Türkiye yerli otomobilini bekliyor. 2022 yılında nihayet yerli otomobilimiz yollarda olacak. Başkan Erdoğan TOGG hakkında verdiği yeni bilgiler heyecan yarattı.

Yerli otomobil ne kadar olacak? Başkan Erdoğan'dan açıklama geldi

Türkiye'nin Otomobili'ni nasıl değerlendirdiği sorulan Erdoğan, "İlk arkadaşlar bu tasarımını getirdikleri zaman hakikaten bu tasarım bana ayrı bir heyecan vermişti. 5 babayiğit derken zaten bu kararlılıkla attık. Bu 5 babayiğit de ülkemizdeki hatırı sayılır önemli iş adamları.

Yerli otomobil ne kadar olacak? Başkan Erdoğan'dan açıklama geldi

Dolayısıyla da bu iş zaten böyle olur. Bunu kalkıp birisinin üzerine yıksan bu olmaz. Daha önceleri ben bazı sektörün içerisinde olan iş adamlarımızla da bunları konuştum ama netice alamamıştım. Ama bu defa bu 5 babayiğit bu işe girdi.

Yerli otomobil ne kadar olacak? Başkan Erdoğan'dan açıklama geldi

Atılan adımda da gerek CEO durumunda olan arkadaşımızda gerçekten kendisini yurt dışında ispatlamış bir arkadaşımız. Konusuna da hakim. Bunlarla beraber bu adımı atmış olduk." diye konuştu.

Yerli otomobil ne kadar olacak? Başkan Erdoğan'dan açıklama geldi

Türkiye'nin Otomobili'nin 5 ayrı tasarımı olduğunu anlatan Erdoğan, şu anda 3 tasarımın ortaya çıktığını, otomobilin lacivert renginin çok şık olduğunu söyledi.

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