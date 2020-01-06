Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan'dan açıklama geldi
Türkiye yerli otomobilini bekliyor. 2022 yılında nihayet yerli otomobilimiz yollarda olacak. Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak sorusu merak konusu olurken, konuya ilişkin heyecan yaratan açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Dün akşam bir televizyon programının canlı yayınına katılan Başkan Erdoğan üretimi Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üstlenilen yerli otomobil hakkında dikkat çekici bilgiler verdi. Erdoğan yerli otonun fiyatıyla ilgili de açıklama yaptı.
06.01.2020 08:22
- Son Güncelleme: 06.01.2020 08:25
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