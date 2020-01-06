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  • Son Güncelleme: 07.01.2020 09:56

8 Ocak Salı Valilik ve MEB kar tatili açıklaması var mı? ? ?

'da hangi ilçelerde ? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre birçok ilimizde kar yağışı etkisini gösterecek. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası eğitimi zaman zaman olumsuz etkiliyor. Ülkemizin birçok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağı yer alıyor. Peki, ? 8 Ocak Çarşamba ve MEB kar tatili var mı? Kütahya'da sabaha karşı başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 15, yüksek kesimlerde ise yer yer 30 santimetreye ulaştı.

Kütahya'da okullar yarın tatil mi? Hangi ilçelerde tatil?

Kütahya'da okullar yarın tatil mi? Ocak ayının ilk günlerinden itibaren etkisini sürdüren soğuk hava dalgasının ardından vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Kar yağışı birçok ilimizde yaşamı olumsuz etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda milyonlarca öğrenci ve veli Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, Kütahya'da okullar hangi ilçelerde tatil? 8 Ocak Kütahya için kar tatili var mı? İşte detaylar... Kütahya'da yarın okulların tatil olup olmadığı o ilde yaşayan vatandaşların araştırdığı konuların başında bulunuyor.

KÜTAHYA'DA OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

Kütahya kent merkezi ile Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar, Hisarcık ve Simav ilçelerinde tüm okullarda, Domaniç, Gediz, Emet, Tavşanlı, Pazarlar ve Şaphane ilçelerinde ise taşımalı sistemin uygulandığı okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, bu sabah başlayan yoğun kar yağışı ve tipinin etkili şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz merkez ile Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar, Hisarcık ve Simav ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 07 Ocak Salı günü bir gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Domaniç, Gediz, Emet, Tavşanlı, Pazarlar ve Şaphane ilçelerinde ise taşıma merkezi okullarda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir.

Ayrıca eğitime ara verilen yerlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olanlar bir gün idari izinli sayılacaktır."

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