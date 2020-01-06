Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 06.01.2020 18:32
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 18:34

Yasa dışı yollardan 'a kaçmaya çalışırken yakalanan 'lı teröristler tutuklandı

'de yasa dışı yollardan 'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 'lı terörist tutuklandı. Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı tespit edilen şüphelilerin terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenmişti.

Kaçarken yakalanmışlardı! Tutuklandılar

'de yasa dışı yollardan 'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 'lı terörist tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hudut birlikleri, Meriç ilçesindeki Rahmanca köyü 1. derece askeri yasak bölgesinde yaptıkları kontrolde, sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Y.A, A.G. ve A.A'yı yakaladı.

Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı tespit edilen şüphelilerin terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen PKK'lı 3 terörist, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriYasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK'lı teröristler tutuklandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri