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  • Son Güncelleme: 05.01.2020 23:25

Kılıçdaroğlu'nun ile alakalı tutarsız açıklamaları Başkan Erdoğan'ı güldürdü: "Burada ne yok ki..."

Başkan , Genel Başkanı 'nun hakkındaki iki farklı açıklamasını gündeme taşıdı. Kılıçdaroğlu'nun aynı konu hakkındaki birbirini tutmayan iki farklı açıklaması Erdoğan ve programdaki gazetecileri güldürdü.

Başkan Erdoğan'ın özel bir TV kanalında konuk olduğu programda 'nun hakkındaki iki farklı açıklaması gösterildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'den yaptığı bir konuşması ve konusunun gündeme gelmesiyle yaptığı başka bir konuşma ekranlara getirildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALARI
Kılıçdaroğlu Nevşehir'deki konuşmasında, "Doğu Akdeniz'de zengin petrol var. Doğalgaz yatakları var. ABD orada, orada, Kıbrıs Rus Yönetimi orada, , hepsi orada. Bir tek devlet yok; ! Neden yok. Başarılı dış politika güdüyorlar sözde, Neden ve hangi gerekçeyle yok." ifadelerini kullanıyor.

Aynı Kılıçdaroğlu başka bir konuşmasında, "Şimdi çocuklarımızı Libya'ya gönderiyor. Neden Libyaya gidiyoruz? Fizan'ı duymuşsunuzdur. 'Seni Fizan'a süreceğim' diye çok kullanılır. Fizan Libya'da çöldür. Neden gidiyoruz Libya'ya, hangi gerekçeyle?" demişti.

Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iki konuşma arasındaki çelişkisi Başkan Erdoğan dahil programdaki gazetecileri ve moderatörü güldürdü

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