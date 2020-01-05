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  • Son Güncelleme: 06.01.2020 00:25

Başkan Erdoğan'dan açıklaması

Başkan Erdoğan projesine ikişkin önemli açıklamalarda bulundu. 'ndaki tehlikeye değinen Başkan , "Biz romen tankeriyle bir facia yaşadık. 7 ay o tanker burada yandı." dedi. Boğaz'daki sıkıntılardan dolayı kimsenin bu projeyi engelleyemeyeceğini belirten Başkan Erdoğan, Montrö hakkında da net konuştu.

Başkan Erdoğan CNN Türk canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı ve gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan projesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

'ndaki tehlikeye değinen Başkan , "Biz romen tankeriyle bir facia yaşadık. 7 ay o tanker burada yandı." dedi.

Boğaz'daki sıkıntılardan dolayı kimsenin bu projeyi engelleyemeyeceğini belirten Başkan Erdoğan, Montrö hakkında da net konuştu.

ERDOĞAN: "GEREĞİNİ YAPARIZ"
"Burada önemli iki faktör var." diyen Başkan Erdoğan, "Bunlardan bir tanesi bu işin planlaması yapılmıştır. Bunun en önemli şeyi bu plan, proje. Burada biz yap işlet devret ile yapabiliriz. İki, milli bütçeyle yaparız. Neler söylemiyorlar ki, burada su sıkıntısı olacak. Açık açık bunu anlatmaya devam ediyoruz ve en sonunda gerekirse sadece bu konuyu ele alan bir sunumu yapacağım. " ifadelerini kullandı.

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