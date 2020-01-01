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  • Son Güncelleme: 01.01.2020 11:01

hizmette sınıfta kaldı! Yeni yıla larla uyanan liler isyan etti!

Göreve geldiği günden bu yana skandallarla adından söz ettiren ’li Büyükşehir Belediyesi Başkanı , halka hizmet yerine eziyet etmeye devam ediyor. Günlerdir suya muhtaç şekilde yaşayan İzmirliler, yeni yılda içme suyu, ulaşım ve otoparka yapılan lara isyan etti.

Yeni yıla zamlarla uyanan İzmirliler isyan etti!

31 Mart yerel seçimlerinde 'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen 'in vatandaşa şirin gözükmek için art arda yaptığı indirimler yerini ma bıraktı. Geçen Kasım ayında İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilen 2020 mali yılı tahmini gelir gider bütçesi ile birlikte İzmirliler yeni yıla içme suyundan otoparka, doğal yaşam parkından konser biletine kadar birçok hizmete yapılan zamlarla uyandı.

YÜZDE 275 ZAM
Bugünden itibaren yürürlüğe giren yeni tarifeye göre en temel ihtiyaçlardan birisi olan içme suyunda yüzde 15'lik fiyat artışına gidildi. Açık otoparklara yüzde 20 zam geldi. Buna göre 10 lira olan 0-12 saat parklanma ücreti 12 liraya, 20 lira olan 12-24 saat parklanma ücreti ise 24 liraya çıkarıldı. Çekilen araç otopark ücreti ise günlük 12 lira iken 15 lira oldu. Daha önce Ahmed Adnan Saygun Konser Salonundaki özel konserlerde uygulanan bilet ücretlerinde de yüzde 275'e varan zamlar yapıldı. Zam miktarının astronomik oranlarda gerçekleşmiş olması vatandaşa 'Bu kadar da olmaz' dedirtti. Belediye hizmetlerine art arda yapılan zamlar halk arasında 'Tunç devri başladı' yorumlarına neden oldu. Buca'daki Sosyal Yaşam Kampüsündeki oda ücretleri de 2020 bütçesi ile birlikte yeniden düzenlendi. Buna göre 1 kişilik lüks oda ücreti 1200 TL'den 1540 TL'ye çıkarıldı.

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