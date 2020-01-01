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  • Son Güncelleme: 01.01.2020 11:23

'nun 'u karalama kampanyasına yalanlar ve gerçekler

İBB Başkanı 'nun İstanbul'daki reklam panolarında projesiyle ilgili yanlış bilgilendirmede bulunması sosyal medyada vatandaşların tepkilerine neden oldu. Vatandaşlar "Bu akla zarar iftiralar ve yalanlarla dolu bir korku propagandası. Bir tek bilimsel veri sunmadan felaket senaryosu anlatmışlar. Acilen iktidarın bu iftiralar için dava açması lazım" dedi.

İBB’nin karalama kampanyasında yalanlar ve gerçekler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin, İstanbul'daki reklam panolarında projesiyle ilgili yanlış bilgilendirmede bulunması sosyal medyada vatandaşların tepkilerine neden oldu. Vatandaşlar mesajlarında "Bu akla zarar iftiralar ve yalanlarla dolu bir korku propagandası. Bir tek bilimsel veri sunmadan felaket senaryosu anlatmışlar. Acilen iktidarın bu iftiralar için dava açması lazım" diye tepki gösterdi.



Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, açıklamaları ve ÇED raporuna dayandırılarak hazırlanan görsellerle, İBB'nin projeyle ilgili yalanları tek tek çürütüldü.



İFTİRAYA PİŞKİN SAVUNMA
İBB başkanı Ekrem ise dün toplu ulaşım araçlarındaki bilgilendirme ekranlarından "Kanal İstanbul demek bu milleti sevmemek demek" şeklinde kara propoganda yapılmasını kendisine soran gazeteciye "Metrolardaki yayınlar daha da çoğalacak. Ben belediye başkanıyım, toplumu bilgilendiriyorum" diye cevap verdi.

SABAH

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