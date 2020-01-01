2020 Milli Piyango büyük ikramiye 80 milyon kime çıktı? Büyük ikramiyenin çıktığı ilçeler hangileri? Herkes merak ediyor Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi olan 80 milyon lira yılbaşı özel çekilişi, çeyrek bilete çıktı. 4 kişinin kazandığı büyük ikramiyede biletlerinden biri Bursa İnegöl'de bulunan bir AVM'den satıldığı öğrenildi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde herkes bileti alanı merak ediyor. Yıllardır süren Milli Piyango Yılbaşı 2020 Çekilişi için en çok kazanan il İstanbul'dur. 16 kez büyük ikramiye bu şehir sınırlarında çıkarken ikinci sırada Ankara yer almaktadır. Adana'ya 4 kez büyük ikramiye çıkarken İzmir'de ise bu sayı 3 olmaktadır

2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası 4 kişi milyoner oldu. 80 milyonluk ikramiye bu bağlamda 4'e bölündü. 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı bilete isabet etti. İkramiye dörde bölündü. Biletler İstanbul, Gaziantep, Bursa ve İzmir'de satıldı.

Bursa'da satılan biletin İnegöl'de bulunan bir alışveriş merkezinden satıldığı öğrenildi. 80 milyonluk ikramiye ile 279 bin 720 tane gram altın, 41 bin 558 Cumhuriyet altını alınıyor. 250 bin liralık 320 araç alınabiliyor. 1 milyon lira değerinde 80 lüks yata ya da 10 bin 958 tane iPhone 11'e sahip olunabiliyor. İşte büyük ikramiyenin çıktığı ilçeler... DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ HABERİN DEVAMI

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