2020 Milli Piyango büyük ikramiye 80 milyon kime çıktı? Büyük ikramiyenin çıktığı ilçeler hangileri? Herkes merak ediyor

2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası 4 kişi milyoner oldu. 80 milyonluk ikramiye bu bağlamda 4'e bölündü. 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı bilete isabet etti. İkramiye dörde bölündü. Biletler İstanbul, Gaziantep, Bursa ve İzmir'de satıldı.
Bursa'da satılan biletin İnegöl'de bulunan bir alışveriş merkezinden satıldığı öğrenildi. 80 milyonluk ikramiye ile 279 bin 720 tane gram altın, 41 bin 558 Cumhuriyet altını alınıyor. 250 bin liralık 320 araç alınabiliyor. 1 milyon lira değerinde 80 lüks yata ya da 10 bin 958 tane iPhone 11'e sahip olunabiliyor. İşte büyük ikramiyenin çıktığı ilçeler...
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